Pénteki meglepetésre készül a Karmelitából Magyar Péter

„Holnap ismét Karmelita: meglepetés és bejelentés. Reggel pedig jön a videó a mai átadás-átvételről. Megnézhetitek a korábban oly bátor maffiózókat, kicsit másképp…” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Csütörtökön zajlott a hivatalos átadás-átvétel utolsó formális aktusa a leköszönt Orbán-kormány tagjai és az új Tisza-kormány tagjai között, az esemény „feszült hangulatban” zajlott Magyar Péter szerint. Orbán Viktor nem volt ott, a leköszönt kormány tagjai átadták a hivatalos dokumentumokat az új minisztereknek, majd Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott.