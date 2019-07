Megszavazták, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság új elnöke

Az Európai Bizottság elnökségére jelölt Ursula von der Leyennek a szavazáskor hivatalban lévő képviselők többségének - 50 százalék plusz egy fő - szavazatára volt szüksége a megválasztáshoz. Szűken ugyan, de meglett a többség, ehhez ugyanis 374 támogató szavazatra volt szüksége, az Európai Parlament képviselői pedig 383 szavazattal, 327 ellenében, és 22 tartózkodás mellett támogatták a jelölt bizottsági elnöki kinevezését. Egy szavazat érvénytelen volt.

Az EP eljárási szabályai szerint a képviselők titkosan, urnás szavazással döntenek a jelölt személyéről. A szavazás során a bizottsági elnökjelölt sosincs jelen, azonban az eredmény bejelentésekor von der Leyen is a teremben volt.

A megválasztott elnök első szavai a köszönetről szóltak. Mint mondta, óriási megtiszteltetés számára a szavazás eredménye, mindenkinek köszöni, aki voksolt, kezdődhet a közös munka. A politikus a Twitteren magyarul is megköszönte megválasztását:

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY