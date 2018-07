Trump az EU-ról: ugyanolyan rossz, mint Kína, csak kisebb

Donald Trump hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi vitákat illetően nem egyedül Kína kereskedelmi gyakorlatát nehezményezi, hanem globális intézkedéseket szeretne az innovációs és technológiai eredmények, valamint a szellemi tulajdon védelmére.

"Nem Kínára akarok mutogatni" - mondta, és hozzátette, hogy kifejezetten jó a viszonya Hszi Csin-ping kínai elnökkel, aki Donald Trump szerint

Trump azt hangoztatta: ismeri Kínát, tudja, hogy a kínaiak milyen okosak, ezért ha csak rájuk összpontosítana a gazdasági szigorító intézkedésekkel, illetve védővámokkal, akkor Peking más országokban pótolná a kiesett exportját és csökkenő külföldi beruházásait, ezért fontos globálisan megközelíteni a problémát.

- tette hozzá.

Arra a kérdésre, amely azt firtatta, vajon az amerikai kormány büntető szankciókkal sújtja-e majd azokat az európai országokat, amelyek gazdasági kapcsolatokat ápolnak Iránnal, Trump közölte:

A Kőolajexportáló Országok Szervezetével (OPEC) kapcsolatban az amerikai elnök azt állította, hogy a kartell "manipulálja az olajpiacokat". Arra figyelmeztetett: "jobb, ha felhagynak ezzel", mert "mi biztosítjuk (az OPEC-tagországok közül) soknak a védelmét".

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!