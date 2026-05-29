2026. május 29. péntek Magdolna
Panellakások Budapesten.
Nyitókép: Méhes Tamás Dániel/Getty Images

Átfogó javaslatcsomaggal állnak elő az ingatlanfejlesztők

Infostart / InfoRádió

A magyarországi beruházási környezet fejlesztését szeretnék elősegíteni.

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal számára a legfontosabb, hogy piacbarát, kiszámítható szabályozás ösztönözze a versenyt. Ehhez már megvan a külföldi piacnak a pozitív hozzáállása, továbbá a hazai piaci szereplőknek is megvan az optimizmusa – mondta el Székely Ádám, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy beruházási versenyképességi javaslatcsomagon is dolgoznak jelenleg, amelyet az illetékes minisztériumokkal, államtitkárságokkal fognak egyeztetni. A lakáspolitikáról szólva leszögezte, hogy fontos lenne az évi 25-30 ezres számú fejlesztési volument elérni, és fontos a bérlakás-szektor erősítése is. Hosszútávú, stabil lakásáfa-szabályozást kellene létrehozni. Emellett az építési engedélyezési folyamatokkal kapcsolatban is lesznek javaslataik.

Az energetika most az egyik fő akadálya a fejlesztések indításának

– szögezte le Székely Ádám. Mint fogalmazott, olyan szabályozásnak kellene létrejönnie, amely lehetővé teszi, hogy egy-másfél éven belül rendelkezésre álljon az energia.

A kiskereskedelmi piacon pedig a plázastop-szabályozással, valamint a logisztikai ipari parkok szabályozásával összefüggő területeken is vannak javaslataik. Alapvetően pedig véleményük szerint az lenne fontos, hogy egy kiszámítható, transzparens, mindenkire érvényes és versenyösztönző szabályozási rendszer legyen gyakorlatilag minden területen, amely az ingatlanpiacot érinti.

Az államnak elsősorban jó kereteket kell biztosítania, amennyiben ez meg fog történni, akkor a piaci szereplők fognak jönni a megrendelésekkel, és az építőipar is el lesz látva kellőképp munkával, bár egy bizonyos átfutási idő mindenképpen lesz. Az utóbbi átfutási időben pedig jó lenne, ha az állam meg tudna jelenni megrendelőként, mivel jelenleg kevés a piaci megrendelés. Az elnök hozzátette, erre valószínűleg most kevés a forrás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat

Komoly presztízst és értékes tapasztalatot jelent a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak a Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezésében segíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója.
 

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Vége az ingyenes csobbanásnak: bezárják az évtizedes múltú magyar szabadstrandot, kemény tiltás lép életbe

Lezárul egy korszak Szolnokon: idén nem nyit ki a város Tisza-parti szabadstrandja, és a folyó érintett szakaszán a fürdőzés jogszabály szerint is tilos lesz.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

The drone crashed in the city of Galati while Russia was carrying out attacks on Ukraine, according to Romania's foreign minister. Russia has not commented.

