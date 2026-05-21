Infostart.hu
2026. május 21. csütörtök Konstantin
Nyitókép: Group4 Studio/Getty Images
Nyitókép: Group4 Studio/Getty Images

Lassult a lakásárak emelkedése, és bővülhet a kínálat

Infostart / InfoRádió

2026 elején átmeneti csökkenés fedezhető fel az ingatlanforgalomban. Tavaly átlagban 23 százalékkal nőttek a lakásárak.

A lakáspiaci forgalom tavaly ősszel jelentősen emelkedett, viszont 2026 elején átmeneti csökkenés látszik a forgalomban. Az Otthon Start átrendezte a forgalom szerkezetét, nőtt az elsőlakás-vásárlók aránya és csökkent a hazai lakáspiacon a befektetők jelenléte – mondta el Winkler Sándor, az MNB Ingatlanpiaci Elemzések Osztályának osztályvezetője az InfoRádióban.

Mint ismertette, a tavalyi évet egy „nagyon erős” lakásár-növekedés jellemezte,

országos átlagban 23,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak egy év alatt, reálértelemben 19 százalékkal.

Ez az elmúlt 25 év legmagasabb drágulási aránya, azonban az év elején már érdemben lassult a lakásárak növekedési üteme. A tavalyi év folyamán ugyanis jelentősen emelkedett a lakáspiac gazdasági fundamentumokhoz viszonyított felülértékeltsége, és 20 százalékos fölé emelkedhetett a túlértékeltség.

Az Otthon Start segítségével a hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya 60 százalék fölé emelkedett – hangsúlyozta Winkler Sándor. A hitelkonstrukciót egyébként 90 százalékban használt lakás vásárlására fordították a hitelfelvevők.

Hozzátette, hogy az elérhetőséget jelentősen javította a program, viszont a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, így végül a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra. Közben az idei év első negyedévére az elmúlt 10 év legmagasabb szintjére nőtt a budapesti újlakás-piacon a fejlesztés és értékesítés alatti kínálat. Ugyanakkor ehhez az Otthon Start keretében kiemelt beruházások még csak kis mértékben járultak hozzá. A jegybank előrejelzése szerint idén 30 százalékkal több új lakást adnak majd át, mint az elmúlt évben.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

Amikor a gazdaság szárnyal, de az emberek szoronganak, avagy miért lehet válságérzetünk egy sikeres gazdaságban
A gazdasági válságot a statisztikák gyakran GDP-visszaesésként írják le. Az emberek viszont nem nemzeti számlákban élnek, hanem árakban, lakbérekben, hitelekben, munkahelyi félelmekben és jövőképekben. Ezért fordulhat elő, hogy egy ország gazdasága papíron növekszik, miközben a társadalom jelentős része válságként éli meg a mindennapokat. Az USA, Japán, Kína, Németország és Nagy-Britannia történetei pontosan ezt mutatják meg.
Komoly változások a hazai lakáspiacon: megugrott az alkupozíció és nőtt az értékesítési idő
Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell a lakáseladásokhoz, miközben a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta, megpihenni látszik a korábbi lendület a lakáspiacon. Azt gondolja, sokk függ attól, milyen tempóban növekednek a bérek és a reálkeresetek, mert ha olyan szinten maradnak, mint eddig, akkor további árnövekedés lehet.
Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

Nem kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – így értékeli a Tisza Párt kétharmados győzelmét a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: még legalább egy hónap kell ahhoz, hogy kiderüljön, mi várható az új kormánytól.
 

A tengerentúlon elindult egy azonnali tűzszünetről szóló híresztelés az amerikai-iráni háború kapcsán. A részvénypiacok azonnal reagáltak a hírre.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

