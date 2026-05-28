2026. május 28. csütörtök Csanád, Emil
Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester beszédet mond a Székesfehérvári Osszáriumban (csontkamrában) őrzött királyi maradványok vizsgálatának megkezdése alkalmából tartott sajtótájékoztatón Székesfehérváron, az egykori koronázó bazilika helyén lévő Nemzeti emlékhelyen 2021. február 22-én. Ezen a napon megnyitották az osszáriumot és felszínre hozták az első, csontokat tartalmazó fémládákat.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Cser-Palkovics András elmondta, milyen ambíciói vannak a Fideszben

„Nem kívánok a Fidesz országos elnöke lenni, és nem kívánok a Fideszben párttisztséget vállalni sem helyi, sem pedig országos szinten” – mondta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere.

Sokan pedzegették, hogy a Fidesz megújulásában szerepet kellene játszania a székesfehérvári polgármesternek, aki a választások után bírálta Orbán Viktort is. Most Cser-Palkovics András rövidre zárta ezt a kérdést. Mint a 444 megírta, azt nyilatkozta a székesfehérvári helyi rádióban: „Nem kívánok a Fidesz országos elnöke lenni, és nem kívánok a Fideszben párttisztséget vállalni sem helyi, sem pedig országos szinten”.

Egy nappal korábban a volt fideszes közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor a június 13-án esedékes fideszes tisztújító kongresszus kapcsán beszélt arról egy interjúban, hogy Cser-Palkovics Andrást vagy Gulyás Gergely frakcióvezetőt is el tudná képzelni miniszterelnök-jelöltként 2030-ban.

Csütörtöki interjújában a fideszes karrierjét firtató nézői kérdésekre reagálva Cser-Plakovics azt mondta, „2010 óta, mióta Székesfehérvár polgármestere vagyok, egyértelművé tettem, hogy a város az első”. Majd így folytatta:

„Én a fehérvári emberek bizalmából fehérvári polgármesterként fogok dolgozni az elkövetkezendő időszakban.”

Kiegészítette még azzal is, hogy semmilyen pozícióért nem indul a tisztújító kongresszuson.

Magyar Péter is üzent Brüsszelből, miután tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral. Előtte a belga kormányfővel találkozott, pénteken pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós pénzek hazahozataláról. A magyar kormányfővel tart Kapitány István, Orbán Anita és Vitézy Dávid is a miniszterek közül.
 

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol a NATO-főtitkárral, a belga kormányfővel és az Európai Bizottság elnökével, utóbbival az uniós források lehívásáról is tárgyal. A miniszterelnök első kint töltött órái után eldőlt: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A kormány eközben számos gyors intézkedést jelentett be: moratóriumot a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát és a Klebelsberg Központ átalakítását. Az egészségügyi miniszter strukturális összeomlásról beszélt, 500 milliárd forint pluszforrást ígért az ágazatnak, az oktatási tárca pedig a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentésébe kezd. A parlament visszavonta a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, az adóhatóság pedig házkutatást tartott a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, ahol nagy mennyiségű ledarált iratot találtak.

A brit GCHQ hírszerző szolgálat szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta közel félmillió orosz katona vesztette életét.

The hostilities come during a fragile ceasefire between the US and Iran, and protracted negotiations to end the three-month war.

