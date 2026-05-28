Cser-Palkovics András elmondta, milyen ambíciói vannak a Fideszben

Sokan pedzegették, hogy a Fidesz megújulásában szerepet kellene játszania a székesfehérvári polgármesternek, aki a választások után bírálta Orbán Viktort is. Most Cser-Palkovics András rövidre zárta ezt a kérdést. Mint a 444 megírta, azt nyilatkozta a székesfehérvári helyi rádióban: „Nem kívánok a Fidesz országos elnöke lenni, és nem kívánok a Fideszben párttisztséget vállalni sem helyi, sem pedig országos szinten”.

Egy nappal korábban a volt fideszes közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor a június 13-án esedékes fideszes tisztújító kongresszus kapcsán beszélt arról egy interjúban, hogy Cser-Palkovics Andrást vagy Gulyás Gergely frakcióvezetőt is el tudná képzelni miniszterelnök-jelöltként 2030-ban.

Csütörtöki interjújában a fideszes karrierjét firtató nézői kérdésekre reagálva Cser-Plakovics azt mondta, „2010 óta, mióta Székesfehérvár polgármestere vagyok, egyértelművé tettem, hogy a város az első”. Majd így folytatta:

„Én a fehérvári emberek bizalmából fehérvári polgármesterként fogok dolgozni az elkövetkezendő időszakban.”

Kiegészítette még azzal is, hogy semmilyen pozícióért nem indul a tisztújító kongresszuson.