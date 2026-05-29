Sok ezer milliárd forint a tét: Magyar Péter üzent

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon megkötik a politikai megállapodást a „hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról”.

A miniszterelnök közölte: ezt követően sajtótájékoztatót tartanak. Magyar Péter csütörtökön érkezett Brüsszelbe.

A kétnapos látogatás első munkanapján megbeszélést tartott Mark Rutte NATO-főtitkárral, majd Bart De Wever belga miniszterelnökkel találkozott, pénteken pedig Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós források ügyében.