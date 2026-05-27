ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.23
usd:
305.5
bux:
131829.83
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2025 legdrágább eladott ingatlana.
Nyitókép: Fotó: ingatlan.com

Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre

Infostart / InfoRádió

A budapestiek nettó fizetésük valamivel több mint 40 százalékát fizetik ki lakbérre – derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Az ideális az lenne, ha a lakhatás teljes költsége nem haladná meg a nettó fizetés egyharmadát – mondta az InfoRádióban a portál vezető elemzője, Balogh László.

Egy átlagos fizetésből 41 százalékot tesz ki egy 40-60 négyzetméteres tipikus lakás bérleti díja. Az átlagos nettó kereset a fővárosban pedig 636 ezer forint – fogalmazott az InfoRádióban Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

Mint ismertette, a medián lakbérek azok a bérletidíj-szintek, amelynél a lakások fele olcsóbb, fele pedig drágább a kiadó lakások kínálatában. A 40-60 négyzetméteres ingatlanokra kiszámítva ez Budapesten 260 ezer forintot tesz ki, ugyanakkor a teljes budapesti albérletkínálatot tekintve a medián lakbér csak 250 ezer forintos.

Bizonyos helyeken a 40 négyzetméternél kisebb lakások jelentős részt tesznek ki a kínálatból

– emelte ki Balogh László.

A fizetés legnagyobb részét, 49 százalékot a V. kerületben viszi el a bérleti díj, de dobogós még az I. és a II. kerület is 46 százalékkal. A legolcsóbb kerületek közé a 22., 23. és 20. kerület tartozik, itt sorrendben 31-33 százalékot tesznek ki a medián bérleti díjak az átlagfizetéshez képest. Erre még rájön a közös költség jelentős része, illetve a teljes rezsiköltség, amely szintén a bérlőt terheli. A tapasztalatok alapján az az ideális, ha egy háztartás jövedelmének nem viszik el harmadánál nagyobb részét a lakhatásra fordított kiadások – tette hozzá a vezető elemző.

Mint ismertette, a lakbéreken kívül a fizetések is teljesen eltérőek az ország egyes részei között. A nettó átlagfizetéshez képest egyébként Debrecenben és Nyíregyházán emelkedik ki a medián bérleti díj aránya a nettó átlagfizetéshez képest. Az előbbiben 200 ezer forint, az utóbbiban pedig 170 ezer forint a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja. Ez Debrecenben 450 ezer forintos, Nyíregyházán pedig 385 ezer forintos nettó fizetéssel áll szemben.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre

ingatlan

megélhetés

balogh lászló

bérleti díj

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre

Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre
A budapestiek nettó fizetésük valamivel több mint 40 százalékát fizetik ki lakbérre – derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Az ideális az lenne, ha a lakhatás teljes költsége nem haladná meg a nettó fizetés egyharmadát – mondta az InfoRádióban a portál vezető elemzője, Balogh László.
Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt

Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt

Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
 

Egy londoni és egy madridi csapat nemzetközi kupadöntője – mi ebben a meglepetés?

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Szerdán 10 órakor sajtótájékoztatón számolt be a kormány a kormányülés döntéseiről. Kiderült: június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kormány nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat, a Klebelsberg Központot pedig nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják. Az oktatási miniszter új államtitkárokat mutatott be a nap folyamán, házkutatást tartott a NAV a kulturális minisztérium irodáiban, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig első interjújában úgy vélte, a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany lesz: durván elszálltak az árak, ennyibe kerül a belépés a kedvenc vidéki strandunkra

Hidegzuhany lesz: durván elszálltak az árak, ennyibe kerül a belépés a kedvenc vidéki strandunkra

Idén is mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk azoknak, akik a legnépszerűbb hazai termálstrandokra készülnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 15:46
Nagyot mozdulnak az üzemanyagárak
2026. május 27. 15:22
Az AI óriásit lökhet a magyar gazdaságon, itt a megoldás
×
×