Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre

Egy átlagos fizetésből 41 százalékot tesz ki egy 40-60 négyzetméteres tipikus lakás bérleti díja. Az átlagos nettó kereset a fővárosban pedig 636 ezer forint – fogalmazott az InfoRádióban Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

Mint ismertette, a medián lakbérek azok a bérletidíj-szintek, amelynél a lakások fele olcsóbb, fele pedig drágább a kiadó lakások kínálatában. A 40-60 négyzetméteres ingatlanokra kiszámítva ez Budapesten 260 ezer forintot tesz ki, ugyanakkor a teljes budapesti albérletkínálatot tekintve a medián lakbér csak 250 ezer forintos.

Bizonyos helyeken a 40 négyzetméternél kisebb lakások jelentős részt tesznek ki a kínálatból

– emelte ki Balogh László.

A fizetés legnagyobb részét, 49 százalékot a V. kerületben viszi el a bérleti díj, de dobogós még az I. és a II. kerület is 46 százalékkal. A legolcsóbb kerületek közé a 22., 23. és 20. kerület tartozik, itt sorrendben 31-33 százalékot tesznek ki a medián bérleti díjak az átlagfizetéshez képest. Erre még rájön a közös költség jelentős része, illetve a teljes rezsiköltség, amely szintén a bérlőt terheli. A tapasztalatok alapján az az ideális, ha egy háztartás jövedelmének nem viszik el harmadánál nagyobb részét a lakhatásra fordított kiadások – tette hozzá a vezető elemző.

Mint ismertette, a lakbéreken kívül a fizetések is teljesen eltérőek az ország egyes részei között. A nettó átlagfizetéshez képest egyébként Debrecenben és Nyíregyházán emelkedik ki a medián bérleti díj aránya a nettó átlagfizetéshez képest. Az előbbiben 200 ezer forint, az utóbbiban pedig 170 ezer forint a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja. Ez Debrecenben 450 ezer forintos, Nyíregyházán pedig 385 ezer forintos nettó fizetéssel áll szemben.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.