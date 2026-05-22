2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál.
Közgazdász: alacsony szinten stagnálnak a beruházások

2026 első negyedévben csak minimálisan változott a beruházási volumen Magyarországon. Éves alapon 0,5 százalékos, míg negyedéves alapon 0,3 százalékos volt a csökkenés. Az adat most inkább csak egy nagyon alacsony szinten való stagnálást jelent – mondta az InfoRádióban Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Az első negyedévben a beruházások volumene éves összevetésben 0,5 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig 0,4 százalékkal csökkent. Ez ugyan visszaesést jelent, de jóval kisebbet annál, amit az elmúlt években olykor láthattunk, amikor egyes negyedévekben akár 10–15 százalékos csökkenés is előfordult. Most inkább stagnálásról beszélhetünk: a beruházási szint továbbra is alacsony, tehát még nem indult meg érdemi növekedés, de

talán már a „gödör alján” vagyunk, és idővel remélhetőleg elindulhat a fellendülés

– fogalmazott az InfoRádióban Regős Gábor.

Bár a pontos KSH-számok még nem ismertek, a beruházások mérséklődéséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint az ingatlanügyletek gazdasági ág járult hozzá. Utóbbinál ez abból a szempontból talán egy kicsit meglepő, hogy a lakásépítéseknél már látható némi növekedés, bár emellett sok része van – tette hozzá a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint a feldolgozóiparnál az elmúlt negyedéveket is csökkenés jellemezte, tehát legfeljebb azért lehet meglepő, mert

a „sokat emlegetett nagyberuházások” egy része már elkészült, vagyis a bázisba kerültek, és ehhez képest történt csökkenés.

A feldolgozóiparnak ráadásul a magas energiaárak és az alacsony külső kereslet sem segít – jegyezte meg.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a kisebb cégek esetében van egy úgynevezett támogatási függőség, tehát sokszor csak akkor hajtanak végre beruházást, ha ahhoz van valamilyen állami támogatás, ez viszont az elmúlt időszakban az uniós források egy jelentős részének hiánya miatt nem nagyon állt rendelkezésre; Regős Gábor szerint, ha a sikerül hazahozni az uniós forrásokat, az inkább csak a harmadik negyedéves adatra lesz majd hatással. „De nem is csak az uniós forrás önmaga a kérdés, hanem talán az ezzel kapcsolatos várakozás, az egész üzleti környezet megítélése, konjunktúra érzet is; ebben azért a választások után történt egy jelentősebb javulás” – fogalmazott.

A vezető közgazdász szerint ami kockázatot jelent – az energiaárakon és a keresleten keresztül –, az egyértelműen az iráni háborúnak a hatásai. Ami még kérdéses, az az államháztartás helyzet, ami a megfogalmazása alapján semmiképpen sem jó; a 6,8 százalékos hiányadatot nagyjából reálisnak tartja, amin mindenképpen faragni kellene, de itt azért az uniós források majd valamelyest segíteni fognak várhatóan – mondta.

Mi lesz a Margitszigeti Színházzal? – Bán Teodóra az Arénában

A Margitszigeti Színház idén is változatos műsorral várja a nézőket a nyári szezonban. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Bán Teodóra ügyvezető igazgató elmondta, a közös állami-önkormányzati vezetés ennek az intézménynek megfelelő, de még azoknak is, akik kizárólag fővárosi fenntartásban működnek.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Megint jön a szárazság? Kiderült, milyen idő vár ránk május végéig

Május utolsó harmadában ismét a szokásosnál jóval szárazabbra fordul térségünk időjárása – írja pénteki Facebook-bejegyzésében a Weather On Maps oldal. Újra ugyanazt a légköri elrendeződést fogjuk látni, amit tél végén és tavasszal annyiszor – tették hozzá.

Orbán Anita NATO-főtitkárral egyeztetett az európai biztonsági helyzetről és Ukrajnáról

A Tisza-kormány új külpolitikai irányát jelezheti Orbán Anita találkozója a NATO-főtitkárral.

Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

