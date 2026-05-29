Rendőrök vezették el reggel K. Endrét – friss információk

A kegyelmi ügy főszereplőjénél, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese házánál péntek reggel rendőrök jelentek meg, a rendőrség tájékoztatása szerint a férfit előállították, gyanúsítottként hallgatják ki – erősítette meg péntek délelőtti sajtótájékoztatóján a rendőrség a Kontrollon napvilágot látott információkat.

Mint ismert, K. Endre kegyelmi ügye 2024-ben látott napvilágot. A gyermekotthon pedofil-bűncselekmények miatt 8 évre bebörtönzött igazgatója, V. János bűnsegédjeként elítélt K. Endrét hamis tanúzásra való felbujtással vádolják jelen pillanatban.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatóján azt közölte: kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos hatóságot kerestek meg további információ beszerzése céljából. „Az ügy jogi összetettségére tekintettel a rendőrség a Fővárosi Főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetést folytat” – mondta.

Kiderült még: további eljárási cselekményekre is sor kerül.

Az Index összefoglalója szerint K. Endre próbált nyomást gyakorolni a gyerekekre, hogy vonják vissza vallomásaikat, és hamisan tanúskodjanak. K. Endrét kényszerítés minősített bűncselekményért jogerősen 3 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, mellékbüntetésként pedig öt évre eltiltották a foglalkozástól és a közügyek gyakorlásától is.

K. Endre Novák Katalin volt köztársasági elnöktől kapott kegyelmet, ebbe az ügybe bukott bele, és ekkor távozott a közéletből az addig szintén hivatalban lévő igazságügyi miniszter, Varga Judit, Magyar Péter miniszterelnök volt felesége.

Az ügy rendelkezésre álló aktáit az igazságügyi tárca és a Sándor-palota a közelmúltban hozta nyilvánosságra.

