2026. május 29. péntek Magdolna
Egy megbilincselt katona, vagy hadifogoly.
Nyitókép: Ignatiev/Getty Images

Rendőrök vezették el reggel K. Endrét – friss információk

Infostart

„Az ügy jogi összetettségére tekintettel a rendőrség a Fővárosi Főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetést folytat” – hangzott el a rendőrség péntek délelőtti tájékoztatóján.

A kegyelmi ügy főszereplőjénél, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese házánál péntek reggel rendőrök jelentek meg, a rendőrség tájékoztatása szerint a férfit előállították, gyanúsítottként hallgatják ki – erősítette meg péntek délelőtti sajtótájékoztatóján a rendőrség a Kontrollon napvilágot látott információkat.

Mint ismert, K. Endre kegyelmi ügye 2024-ben látott napvilágot. A gyermekotthon pedofil-bűncselekmények miatt 8 évre bebörtönzött igazgatója, V. János bűnsegédjeként elítélt K. Endrét hamis tanúzásra való felbujtással vádolják jelen pillanatban.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatóján azt közölte: kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos hatóságot kerestek meg további információ beszerzése céljából. „Az ügy jogi összetettségére tekintettel a rendőrség a Fővárosi Főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetést folytat” – mondta.

Kiderült még: további eljárási cselekményekre is sor kerül.

Az Index összefoglalója szerint K. Endre próbált nyomást gyakorolni a gyerekekre, hogy vonják vissza vallomásaikat, és hamisan tanúskodjanak. K. Endrét kényszerítés minősített bűncselekményért jogerősen 3 év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, mellékbüntetésként pedig öt évre eltiltották a foglalkozástól és a közügyek gyakorlásától is.

K. Endre Novák Katalin volt köztársasági elnöktől kapott kegyelmet, ebbe az ügybe bukott bele, és ekkor távozott a közéletből az addig szintén hivatalban lévő igazságügyi miniszter, Varga Judit, Magyar Péter miniszterelnök volt felesége.

Az ügy rendelkezésre álló aktáit az igazságügyi tárca és a Sándor-palota a közelmúltban hozta nyilvánosságra.

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Óriási csavar a magyar autópiacon: zuhan az érdeklődés ezek iránt a kocsik iránt, az árak mégis az egekbe lőttek

A Volkswagen Passat fölénye tovább nőtt, miközben a dízelautók átlagárai minden hónapban emelkedtek.

EU says Russia has crossed 'another line' after drone hits Romanian apartment block

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

