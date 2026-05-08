Így terpeszkedik a mobilunkban a Chrome böngésző

Titokban letölt egy 4 GB-os csomagot az eszközére a Chrome böngésző, és semmit sem tehet ellene – írja a HVG.hu. Egy friss jelentés szerint a Google a felhasználók megkérdezése nélkül telepíti az eszközökre a Gemini Nano mesterséges intelligenciát.

Az említett modell az OptGuideOnDeviceModel nevű mappában található, amelynek legnagyobb eleme a weights.bin nevű fájl. Hanff azt állítja, hogy ez a Gemini Nanot takarja, amely a Google nagy méretű nyelvi modelljének egyszerűbb, eszközökre telepíthető verziója. A kutató szerint a modell minden olyan eszközre felkerül, amely megfelel a futtatáshoz szükséges minimális hardverkövetelménynek. A Google Chrome állítólag egyetlen kérdéssel sem kéri az engedélyét a telepítésre, és arra sincs sehol lehetőség, hogy a fájlokat letiltsák vagy töröljék a felhasználók.

A Chrome telepítőkönyvtárának elemzésével ugyan meg lehet találni a fájlt, és így manuálisan törölni is lehet a modellt, ám amikor a felhasználó legközelebb újraindítja a Chrome-ot, a 4 GB-os csomag ismét letöltődik. A vizsgálat azt mutatja, hogy a folyamat a Windows és a macOS esetében is végbemegy.