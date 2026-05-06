2026. május 6. szerda
Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

Itt a fordulat az orvoslásban, a sürgősségi osztályon is egyre jobb a mesterséges intelligencia

Újabb eredmények utalnak arra, hogy a mesterséges intelligenciának az egészségügyben is hasznát vehetik a jövőben.

A Harvard Egyetem által jegyzett kutatás azt járta körbe, hogy az AI-modellek hogyan teljesítenek különböző orvosi szituációkban, például a sürgősségi osztályon. Utóbbi területen az egyik AI-modell pontosabbnak bizonyult a hús-vér orvosoknál is – írja a hvg.hu.

A kutatók elmondták: számos kísérletet végeztek, hogy összevessék az OpenAI modelljeit valódi orvosok teljesítményével. Az egyik kísérlet fókuszában 76 beteg volt, akik egy kórház sürgősségi osztályára kerültek. Ennek során két belgyógyász szakorvos diagnózisait hasonlították össze az OpenAI o1-es és 4o modelljeivel.

A diagnózisokat két (valódi) orvos értékelte ki; ők nem tudták, hogy melyiket adta az AI, és melyiket egy valódi szakember.

A fontosabb diagnosztikai pontok terén az o1 modell jobban, vagy azonos szinten teljesített, mint a két orvos, vagy a 4o modell – írja a Science című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány. A különbségek főleg ott rajzolódtak ki, amikor még kevés információ áll rendelkezésre a beteg állapotáról, és amikor nagyon nagy szükség van a megfelelő döntéshozatalra.

Az AI a rendelkezésére bocsátott információk alapján az esetek 67 százalékában tudott „pontos, vagy nagyon közeli diagnózist” adni, szemben a két orvossal, akik 50–55 százalékban állítottak fel helyes diagnózist.

A szakemberek ugyanakkor fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy az eredmények tükrében sem áll még készen az AI arra, hogy élet-halálról döntsön a sürgősségi osztályokon. A technológiát azonban érdemes vizsgálni ezen a téren is – az egyébként sem tűnik valószínűnek, hogy a jövőben majd teljesen leváltaná az embereket a mesterséges intelligencia.

egészségügy

mesterséges intelligencia

orvoslás

sürgősségi osztály

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

A mesterséges intelligencia forradalma átírja a bankolás szabályait, miközben a fintechek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a hagyományos pénzintézetek piacából. 2026. május 28-án, a budapesti Marriott Hotelben megrendezésre kerülő Financial IT konferencia a szektor legégetőbb kérdéseire keresi a válaszokat. A banki felsővezetők, IT-döntéshozók, fintech guruk és a legfontosabb beszállítók egy színpadon vitatják meg a jövő trendjeit. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!

A Pénzcentrum 2026. május 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

The US president says the decision is due to "great progress" being made towards a peace deal - Iran has not officially commented.

