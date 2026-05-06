Itt a fordulat az orvoslásban, a sürgősségi osztályon is egyre jobb a mesterséges intelligencia

A Harvard Egyetem által jegyzett kutatás azt járta körbe, hogy az AI-modellek hogyan teljesítenek különböző orvosi szituációkban, például a sürgősségi osztályon. Utóbbi területen az egyik AI-modell pontosabbnak bizonyult a hús-vér orvosoknál is – írja a hvg.hu.

A kutatók elmondták: számos kísérletet végeztek, hogy összevessék az OpenAI modelljeit valódi orvosok teljesítményével. Az egyik kísérlet fókuszában 76 beteg volt, akik egy kórház sürgősségi osztályára kerültek. Ennek során két belgyógyász szakorvos diagnózisait hasonlították össze az OpenAI o1-es és 4o modelljeivel.

A diagnózisokat két (valódi) orvos értékelte ki; ők nem tudták, hogy melyiket adta az AI, és melyiket egy valódi szakember.

A fontosabb diagnosztikai pontok terén az o1 modell jobban, vagy azonos szinten teljesített, mint a két orvos, vagy a 4o modell – írja a Science című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány. A különbségek főleg ott rajzolódtak ki, amikor még kevés információ áll rendelkezésre a beteg állapotáról, és amikor nagyon nagy szükség van a megfelelő döntéshozatalra.

Az AI a rendelkezésére bocsátott információk alapján az esetek 67 százalékában tudott „pontos, vagy nagyon közeli diagnózist” adni, szemben a két orvossal, akik 50–55 százalékban állítottak fel helyes diagnózist.

A szakemberek ugyanakkor fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy az eredmények tükrében sem áll még készen az AI arra, hogy élet-halálról döntsön a sürgősségi osztályokon. A technológiát azonban érdemes vizsgálni ezen a téren is – az egyébként sem tűnik valószínűnek, hogy a jövőben majd teljesen leváltaná az embereket a mesterséges intelligencia.