Kellemetlen helyzetbe kerülhet a SZÉP-kártyával, ha erről nem tud

A SZÉP-kártya nem kötelező elem a cafeteria-rendszerben, azonban mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára előnyös. A cégek alacsonyabb adóteher mellett biztosíthatnak juttatást, a dolgozók pedig magasabb nettó összeget kapnak, mintha bérként fizetnék ki azt.

A SZÉP-kártya 2026-ban összesen 570 ezer forint éves keretet biztosít, melyből 450 ezer forint az általános keretre, míg 120 ezer forint az „Aktív Magyarok” alszámlára fordítható. A kártyát szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness-szolgáltatóknál is fel lehet használni.

Ugyanakkor 2026-ban két fontos korlátozás lépett életbe, emlékeztet a hovege.hu.

Január 1-jétől kivezették azt az átmeneti kedvezményt, ami lehetővé tette, hogy a juttatást lakásfelújítással kapcsolatos célokra is költhessük. Emellett

május 1-jével megszűnt a korábban népszerű lehetőség is, így már nem vásárolhatunk a kártyával hideg élelmiszert.

A juttatás tehát visszatért az eredeti funkciójához: elsősorban a turizmust, a vendéglátást és az aktív kikapcsolódást támogatja.

A lap arra is kitér, hogy a SZÉP-kártya egyenleg felhasználhatósága egy év; ha nem tudjuk teljes egészében elkölteni, akkor a szolgáltató a „bennragadt” összegre egyszeri díjat számít fel. Vagyis a munkáltató által utalt összegek 365 napig teljes egészében felhasználhatók, de ha nem költjük elég gyorsan vagy hozzá sem nyúlunk, akkor a kibocsátó bank egyszeri 15 százalékos díjat von le belőle. A legközelebbi határidő 2026. szeptember 20.