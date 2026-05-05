ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.36
usd:
312.83
bux:
0
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SZÉP-kártyák
Nyitókép: Magyarország kormánya

Kellemetlen helyzetbe kerülhet a SZÉP-kártyával, ha erről nem tud

Infostart

2026-ban is népszerű béren kívüli juttatás marad a SZÉP-kártya, amely a munkáltatók számára kedvező adózás mellett biztosít lehetőséget dolgozóik juttatására. Bár alapvetően nem változtak a konstrukció alapjai, idén szigorították a felhasználási lehetőségeket.

A SZÉP-kártya nem kötelező elem a cafeteria-rendszerben, azonban mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára előnyös. A cégek alacsonyabb adóteher mellett biztosíthatnak juttatást, a dolgozók pedig magasabb nettó összeget kapnak, mintha bérként fizetnék ki azt.

A SZÉP-kártya 2026-ban összesen 570 ezer forint éves keretet biztosít, melyből 450 ezer forint az általános keretre, míg 120 ezer forint az „Aktív Magyarok” alszámlára fordítható. A kártyát szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness-szolgáltatóknál is fel lehet használni.

Ugyanakkor 2026-ban két fontos korlátozás lépett életbe, emlékeztet a hovege.hu.

Január 1-jétől kivezették azt az átmeneti kedvezményt, ami lehetővé tette, hogy a juttatást lakásfelújítással kapcsolatos célokra is költhessük. Emellett

május 1-jével megszűnt a korábban népszerű lehetőség is, így már nem vásárolhatunk a kártyával hideg élelmiszert.

A juttatás tehát visszatért az eredeti funkciójához: elsősorban a turizmust, a vendéglátást és az aktív kikapcsolódást támogatja.

A lap arra is kitér, hogy a SZÉP-kártya egyenleg felhasználhatósága egy év; ha nem tudjuk teljes egészében elkölteni, akkor a szolgáltató a „bennragadt” összegre egyszeri díjat számít fel. Vagyis a munkáltató által utalt összegek 365 napig teljes egészében felhasználhatók, de ha nem költjük elég gyorsan vagy hozzá sem nyúlunk, akkor a kibocsátó bank egyszeri 15 százalékos díjat von le belőle. A legközelebbi határidő 2026. szeptember 20.

Kezdőlap    Gazdaság    Kellemetlen helyzetbe kerülhet a SZÉP-kártyával, ha erről nem tud

szép-kártya

cafeteria

határidő

béren kívüli juttatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Magyar Péter és Radnai Márk is reagált arra, hogy Balásy Gyula átadná a kommunikációs cégeit

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Tűzszünetet jelentett be Zelenszkij, Kijevet bombázzák az oroszok - Híreink az ukrán frontól kedden

Holnap éjféltől 24 órás tűzszünetet jelentett be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a győzelem napjára hivatkozva - az időzítés azért furcsa, mert Oroszország ezt május 9-én, nem pedig május 6-án ünnepli. Közben az orosz haderő mélységi csapásokat hajtott végre Ukrajna ellen - Harkiv, Cserkaszi és Kijev és támadás alá került. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Földrengés rázta meg a határ mentét: magyar településeken is észlelték

Földrengés rázta meg a határ mentét: magyar településeken is észlelték

Kedd hajnalban földrengés rázta meg a horvát-szerb határ térségét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

Shipping company Maersk says one of its US-flagged commercial vessels has successfully exited the Strait of Hormuz under US military protection.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 06:36
Fura anyagok – most fog kiderülni, mit kapunk a pénzünkért ruha címén
2026. május 5. 05:24
Dermesztő: elárasztja a munkahelyeket is az AI-vezérelt problémamegoldó robotsereg
×
×