Nyitókép: Getty Images

Ilyen hangulatban vannak most a magyarországi vállalkozások

A VOSZ Barométer index 54 százalékra emelkedett az idei első negyedévben, így öt negyedév után ismét az optimista tartományba került; a javulást elsősorban az üzleti hangulat erősödése és a beruházási szándékok élénkülése hajtja – ismertette az Egyensúly Intézet gazdaságkutatási igazgatója a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kozák Ákos jelezte: a felmérés az első negyedévben készült, így elsősorban az év elején szokásos optimistább hangulatot tükrözi, nem az országgyűlési választással kapcsolatos várakozásokat. Ebből a szempontból a második negyedéves kutatás lesz különösen érdekes – tette hozzá a VOSZ társelnöke.

A szövetségnek az új kormány vállalkozásfejlesztési terveivel kapcsolatos várakozásairól szólva Perlusz László, a VOSZ főtitkára úgy fogalmazott: az eddig megismert tervek ambiciózusak, a szervezet felajánlotta szakmai együttműködését az új kormánynak, és azt várja, hogy még jobban vonják be az előzetes egyeztetésekbe, valamint vegyék figyelembe a vállalkozói igényeket.

A főtitkár a legfontosabbnak a párbeszédet és a kiszámíthatóságot nevezte.

„Ha lesznek kellemetlen intézkedések, azok tervezhetőek legyenek”, egy vállalkozónak az a legnagyobb gond, ha nem tud tervezni

– hangsúlyozta.

A VOSZ az Egyensúly Intézet szakmai közreműködésével végzett kutatása 600 kis- és középvállalkozás (kkv) megkérdezésével készült, a 400 VOSZ-tagvállalat mellett most először 200 olyan céget is bevontak a felmérésbe, amelyek nem tagjai a szervezetnek.

A válaszadók az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos problémák közül ismét

  • a kiszámíthatatlanságot tették az első helyre, ahogy az előző negyedévben is,
  • ezt követték a magas adóterhek,
  • a gazdaságpolitika általában és
  • a magas energiaárak.
  • Az infláció ugyanakkor az ötödik helyre került.

A mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémák között a legmarkánsabb a csökkenő vásárlóerő a vállalkozások szerint. Emellett a fizetési morált, a megrendelések elmaradását, a munkaerőhiányt és a kiszámíthatatlanságot látják a legnagyobb gondnak.

Az üzleti hangulat 61 százalékos értéke 3 százalékpontos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, és 3 év elteltével most először került újra a 60 százalékos szint fölé. A rövid távú kilátások enyhén, a hosszú távú kilátásokkal kapcsolatos várakozások pedig jelentősen javultak.

A következő negyedév gazdasági helyzetét pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent, de ezzel együtt is csaknem 50 százalék azok aránya, akik szerint nem változik a helyzet. A saját vállalkozást érintő rövid és hosszú távú cégvezetői kilátások továbbra is az optimista tartományban vannak, jelentősen csökkent a pesszimisták, és ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt az optimisták aránya.

Új munkaerő felvételével a cégvezetők harmada számol, új beruházást 38 százalékuk tervez.

A cégek 60 százaléka tudta befejezni tervezett beruházásait, jelentősen többen, mint az előző két év hasonló időszakában. Az első negyedévben 24 százalékon állt a potenciális üzleti lehetőséggel találkozó cégvezetők aránya.

A cégvezetők 7 százaléka gondolja úgy, hogy szükség lehet munkaerő elbocsátására ebben az évben. Ez arány enyhén magasabb, mint egy negyedévvel korábban, de alacsonyabb a megelőző negyedévekhez viszonyítva. A nem VOSZ tagok 5 százaléka szerint lesz szükség munkaerő elbocsátására idén.

Jelentősen, 69 százalékra csökkent a fizetésemelést nem tervező cégvezetők aránya.

A válaszadók 27 százaléka legfeljebb 10 százalékos emelést tervez az alkalmazottai körében. A vállalkozások 49 százaléka egyáltalán nem tud a kötelező bérminimum-emeléseken túl további béremelést biztosítani 2026-ban, és további 25 százalék is csak korlátozott mozgástérrel rendelkezik.

"Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak" – Orbán Viktor a választások eredményéről

„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon. Orbán Viktor csütörtök este interjút adott.

Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.

Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.

Ten-day ceasefire between Israel and Lebanon comes into effect

The agreement is welcomed by Lebanon's president, while Israel's Benjamin Netanyahu says it presents a "historic" opportunity for peace.

