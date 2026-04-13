A VOSZ felajánlja szakmai együttműködését az új kormánynak

Kiemelték, a VOSZ küldetése a magyarországi vállalkozások versenyképességének támogatása és a magyar piacgazdaság fejlesztése, közösen a gazdasági kormányzattal és a társadalmi párbeszéd résztvevőivel.

Országunk elemi érdeke a gazdasági és társadalmi stabilitás, amely az üzleti siker és az értékteremtő munka alapja, ezért partneri kezet nyújtunk a nyugodt és támogató intézményi és gazdaságpolitikai környezet biztosításához – fogalmazott közleményében a szövetség.

Rámutattak, hogy érdekképviseleti tevékenységükön és kiterjedt kapcsolatrendszerükön keresztül a magyarországi kis- és középvállalkozások hatékony elérésében és finanszírozásában – a Széchenyi Kártya Programban – több mint két évtizede dolgoznak eredményesen és energiaközösségek szervezésével úttörő szerepet vállalnak a hazai cégek biztonságos és válságálló energiaellátásában is.

A közleményben kitértek arra, hogy a VOSZ irodahálózata országos lefedettségű, minden vármegyében és Budapesten több helyszínen személyesen jelen vannak vállalkozás-fejlesztési tanácsadóik és fogadják a vállalkozókat, segítik napi ügyeik intézését a hiteltanácsadástól az energiabeszerzésen át az üzletmenetet segítő szolgáltatások széles körében.

A VOSZ kész az azonnali egyeztetések megkezdésére, hogy közös munkával kiszámítható, beruházásbarát, a hazai vállalkozások növekedését, a munkaerőpiac fejlődését és így a társadalmi jólétet támogató gazdasági környezetet biztosítsanak Magyarországon - olvasható a szövetség közleményében.