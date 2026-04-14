Az MKIK így búcsúzik a távozó kormánytól – várja az újat

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezetése megköszöni a leköszönő kormány munkáját, gratulál a választáson győztes, kormányt alakító Tisza Pártnak, és várja a közös gondolkodást, cselekvést az alakuló kormánnyal a magyar gazdaság új pályára állítása érdekében a kamara által meghirdetett szellemben – közölte az MKIK kedden.

A közleményben felidézik, hogy a másfél évvel ezelőtt megválasztott kamarai vezetés új szemlélettel közelíti meg feladatait, a vállalkozókat helyezi a középpontba, új szellemiségű együttműködési megállapodást kötött a kormánnyal világos célokkal, fejezetekre és feladatokra lebontva. A cél a tudás alapú gazdaság megteremtése.

Emlékeztetett: az MKIK és a német, illetve osztrák hagyományokra épülő hazai gazdasági kamarák hálózata mintegy egymillió vállalkozást képvisel.

Köztestületként a vállalkozók segítése mellett egyik fő feladata a magyar gazdaság általános érdekeinek képviselete. Ennek elősegítésére a kamara műhelymunka keretében vizsgálja a magyar gazdaság lehetőségeit, és mélyreható elemzéseket készít – írták a közleményben.