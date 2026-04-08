2026. április 8. szerda Dénes
Olajvezeték állványon, a háttérben fákkal
Nyitókép: Bob Krist/Getty Images

IEA: a jelenlegi válság súlyosabb, mint az 1973-es, az 1979-es és a 2002-es együttvéve

Infostart / MTI

Az iráni konfliktus a világ eddigi legsúlyosabb energiaválságát okozza, ami felgyorsíthatja a megújuló energiaforrások, a nukleáris energia és az elektromobilitás terjedését – mondta a Le Figaronak adott interjúban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója. Javaslata szerint a világ országainak a lehető legtakarékosabban kell felhasználniuk az energiát.

Fatih Birol szerint van ok optimizmusra is, mert úgy véli, hogy a világ energiarendszereinek felépítése a következő években át fog alakulni. A török szakember szerint ehhez évekre lesz szükség. Nem jelent megoldást a jelenlegi válságra, de az energia geopolitikája gyökeresen fog megváltozni – fogalmazott Birol, aki szerint egyes technológiák gyorsabban fejlődnek majd, mint mások.

„Így lesz a megújulókkal, a nap- és szélenergiával, melyhez a technológia gyorsan telepíthető. Ez nagyon gyorsan, hónapokon belül be fog következni” – fejtette ki a vezérigazgató.

Birol az elektromos autózás további fejlődése mellett az atomenergia reneszánszára is számít,

ami a jelenlegi erőművek élettartamának meghosszabbításával és kisebb, moduláris reaktorok üzembe állításával tart valószínűnek.

Javaslata szerint a világ országainak a lehető legtakarékosabban kell felhasználniuk az energiát, ahol lehet spórolni kell vele és javítani kell az energiafelhasználás hatékonyságát. A török közgazdász elmondta, hogy abból a szempontból viszont nagyon borúlátó, hogy a világ korábban még soha nem tapasztalt ilyen léptékű zavart az energiaellátási láncokban.

„A jelenlegi válság súlyosabb, mint az 1973-es, az 1979-es és a 2002-es együttvéve” – hangsúlyozta Fatih Birol, aki szerint a március is nehéz volt, de utána még rosszabb, „fekete áprilisra” számít. Mint mondta: a jelenlegi háború a világgazdaság egyik artériáját szorítja el, nemcsak a földgáz és a kőolaj, hanem a műtrágya, más petrolkémiai termékek és a hélium útját is elzárja.

A talpra állás reményében választ új jövőt a bajban lévő FDP
Súlyos válsággal küzd Németország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező pártja, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP). A tavaly februári parlamenti választások eredményeként nem jutott be a Bundestagba, idén márciusban pedig csúfos szereplése nyomán két nyugati tartományi parlamentnek volt kénytelen búcsút mondani. Bejelentkezett elnöknek a párt egyik „nagy öregje” és az egyik „ifjú titánja” is.
Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Az Iránytű, a 21 Kutatóközpont és a Medián friss adatai szerint a Tisza Párt választási győzelmének mértéke a kérdéses csupán, az emberek a kormányzással nem túlságosan elégedettek. A kutatók nem mind ugyanarra voltak kíváncsiak a telefonálás alkalmával.
 

Ezen az egy dolgon bukik el sok étterem – Nem is az étel a legfontosabb?

Az éttermek vendégeinek közel háromnegyede nem tér vissza oda, ahol nem tetszik neki a mosdó – derült ki egy nemrég készült kutatásból. A vendégek higiéniai elvárásai magasabbak, miközben a fenntarthatósági nyomás is folyamatosan nő az éttermeken, szállodákon. Persze nemcsak így lehet vendégeket megtartani. Fontos, hogy egy hely milyen értékelést kap a különböző internetes platformokon, mennyire van jelen a digitális térben, vagy például az is, hogy az étel- és italfogyasztáson túl mennyire tudja egyéb élményekkel magához vonzani a vendégeket. Két vendéglátóipari szakembert kérdeztünk arról, hogy milyen vendégcsalogató és megtartó trendekkel működnek a hazai vállalkozások.

Elképesztő számok láttak napvilágot: százmillió látogatót is bukhatnak az oldalak a mesterséges intelligencia miatt

A mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg az internetes keresés működését, komoly forgalomvesztést okozva a vállalatoknak.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

