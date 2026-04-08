IEA: a jelenlegi válság súlyosabb, mint az 1973-es, az 1979-es és a 2002-es együttvéve

Fatih Birol szerint van ok optimizmusra is, mert úgy véli, hogy a világ energiarendszereinek felépítése a következő években át fog alakulni. A török szakember szerint ehhez évekre lesz szükség. Nem jelent megoldást a jelenlegi válságra, de az energia geopolitikája gyökeresen fog megváltozni – fogalmazott Birol, aki szerint egyes technológiák gyorsabban fejlődnek majd, mint mások.

„Így lesz a megújulókkal, a nap- és szélenergiával, melyhez a technológia gyorsan telepíthető. Ez nagyon gyorsan, hónapokon belül be fog következni” – fejtette ki a vezérigazgató.

Birol az elektromos autózás további fejlődése mellett az atomenergia reneszánszára is számít,

ami a jelenlegi erőművek élettartamának meghosszabbításával és kisebb, moduláris reaktorok üzembe állításával tart valószínűnek.

Javaslata szerint a világ országainak a lehető legtakarékosabban kell felhasználniuk az energiát, ahol lehet spórolni kell vele és javítani kell az energiafelhasználás hatékonyságát. A török közgazdász elmondta, hogy abból a szempontból viszont nagyon borúlátó, hogy a világ korábban még soha nem tapasztalt ilyen léptékű zavart az energiaellátási láncokban.

„A jelenlegi válság súlyosabb, mint az 1973-es, az 1979-es és a 2002-es együttvéve” – hangsúlyozta Fatih Birol, aki szerint a március is nehéz volt, de utána még rosszabb, „fekete áprilisra” számít. Mint mondta: a jelenlegi háború a világgazdaság egyik artériáját szorítja el, nemcsak a földgáz és a kőolaj, hanem a műtrágya, más petrolkémiai termékek és a hélium útját is elzárja.