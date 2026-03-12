Ők már biztosan kiesnek az Országgyűlésből: itt a lista

„Megtisztelő volt itt lenni, nagyon gyorsan elment a négy év, és mintha csak most lett volna az első felszólalás” – ilyen és hasonló tartalmú megnyilvánulások követték egymást kedden, az Országgyűlés 2022 és 2026 közötti ciklusának záró ülésén. A Tisza Párt felemelkedése és az úgynevezett „óellenzéki” pártok évek óta tartó, mostanra a legtöbb esetben visszafordíthatatlannak tűnő szétesése, illetve a Fidesz–KDNP-ben végrehajtott fiatalítás miatt sokan búcsúznak a parlamenttől.

A legtöbben ezt csendben tették meg, néhányan azonban felszólalással, például a korábban jobbikos, most független Balassa Péter. „Büszke vagyok arra, hogy itt lehettem négy évig és köszönöm azt, hogy meghallgattak és parlamenti munkámat remélem méltó módon befejezhettem.”

Biztosan nem lesz ott a következő Országgyűlésben

a Fidesz jelenlegi frakciójából

Czerván György,

Herczeg Tamás,

Hornung Ágnes,

Hörcsik Richárd,

Kovács József,

Pánczél Károly,

Pesti Imre,

Riz Gábor,

Szeberényi Gyula,

Vígh László.

Búcsúzik a parlamenttől a KDNP-s

Aradszki András,

Harrach Péter,

Szászfalvi László is.

A DK ugyan bejuthat a törvényhozásba, de az biztos, hogy nem

Dávid Ferenccel és

Hegedüs Andreával.

De ha a DK nem éri el az 5 százalékos küszöböt, illetve képviselőjelöltjeik egyéniben is vereséget szenvednek, akkor többek között Dobrev Klárával, Varju Lászlóval, Gréczy Zsolttal, Arató Gergellyel, Gy. Németh Erzsébettel, Kálmán Olgával, Vadai Ágnessel egy sor régi, évtizedek óta ismert arc is elköszön az Országgyűlésből.

A Jobbikban

Brenner Koloman biztosan,

Z. Kárpát Dániel pedig szinte biztosan leadja az országházi belépőjét.

A Momentum képviselői is új munka után nézhetnek:

Bedő Dávid,

Gelencsér Ferenc,

Hajnal Miklós,

Lőcsei Lajos,

Sebők Éva,

Stummer János,

Szabó Szabolcs,

Tompos Márton,

Tóth Endre kikerül az Országgyűlésből.

Távozik az MSZP-s

Gurmai Zita,

Harangozó Tamás,

Hiszékeny Dezső,

Komjáthi Imre,

Molnár Zsolt és

Tóth Bertalan is,

míg az ismertebb politikusai közül egyéniben, függetlenként indul Hiller István és Kunhalmi Ágnes.

A párbeszédesek közül

Jámbor András,

Mellár Tamás és

Szabó Rebeka távozik.

Függetlenként fejezi be a parlamenti munkát

a volt momentumos Cseh Katalin,

az egykori jobbikos Balassa Péter,

valamint az LMP-s

Bakos Bernadett,

Kanász-Nagy Máté,

Ungár Péter és

Keresztes László Lóránt.

Rajtuk kívül is vannak még jó néhányan, akik hosszabb-rövidebb idő után valószínűleg kiesnek az Országgyűlésből. Ők azonban még versenyben vannak, mert vagy elindulnak egyéniben, vagy bekerülhetnek listáról, bár erre az úgynevezett „óellenzékiek” esetében a közvélemény-kutatási adatok alapján nem sok esély van.