2026. március 12. csütörtök Gergely
Budapest, 2025. november 18.A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 18-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ők már biztosan kiesnek az Országgyűlésből: itt a lista

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Lezajlott az utolsó plenáris parlamenti ülés, és akár a Fidesz, akár a Tisza nyeri meg az április 12-i választást, az már biztos, hogy a következő Országgyűlés teljesen más lesz, mint a mostani. A kormányoldalról és az ellenzék soraiból ugyanis nagyon sokan nem indulnak el a voksoláson – összeállításunk róluk szól.

„Megtisztelő volt itt lenni, nagyon gyorsan elment a négy év, és mintha csak most lett volna az első felszólalás” – ilyen és hasonló tartalmú megnyilvánulások követték egymást kedden, az Országgyűlés 2022 és 2026 közötti ciklusának záró ülésén. A Tisza Párt felemelkedése és az úgynevezett „óellenzéki” pártok évek óta tartó, mostanra a legtöbb esetben visszafordíthatatlannak tűnő szétesése, illetve a Fidesz–KDNP-ben végrehajtott fiatalítás miatt sokan búcsúznak a parlamenttől.

A legtöbben ezt csendben tették meg, néhányan azonban felszólalással, például a korábban jobbikos, most független Balassa Péter. „Büszke vagyok arra, hogy itt lehettem négy évig és köszönöm azt, hogy meghallgattak és parlamenti munkámat remélem méltó módon befejezhettem.”

Biztosan nem lesz ott a következő Országgyűlésben

a Fidesz jelenlegi frakciójából

  • Czerván György,
  • Herczeg Tamás,
  • Hornung Ágnes,
  • Hörcsik Richárd,
  • Kovács József,
  • Pánczél Károly,
  • Pesti Imre,
  • Riz Gábor,
  • Szeberényi Gyula,
  • Vígh László.

Búcsúzik a parlamenttől a KDNP-s

  • Aradszki András,
  • Harrach Péter,
  • Szászfalvi László is.

A DK ugyan bejuthat a törvényhozásba, de az biztos, hogy nem

  • Dávid Ferenccel és
  • Hegedüs Andreával.

De ha a DK nem éri el az 5 százalékos küszöböt, illetve képviselőjelöltjeik egyéniben is vereséget szenvednek, akkor többek között Dobrev Klárával, Varju Lászlóval, Gréczy Zsolttal, Arató Gergellyel, Gy. Németh Erzsébettel, Kálmán Olgával, Vadai Ágnessel egy sor régi, évtizedek óta ismert arc is elköszön az Országgyűlésből.

A Jobbikban

  • Brenner Koloman biztosan,
  • Z. Kárpát Dániel pedig szinte biztosan leadja az országházi belépőjét.

A Momentum képviselői is új munka után nézhetnek:

  • Bedő Dávid,
  • Gelencsér Ferenc,
  • Hajnal Miklós,
  • Lőcsei Lajos,
  • Sebők Éva,
  • Stummer János,
  • Szabó Szabolcs,
  • Tompos Márton,
  • Tóth Endre kikerül az Országgyűlésből.

Távozik az MSZP-s

  • Gurmai Zita,
  • Harangozó Tamás,
  • Hiszékeny Dezső,
  • Komjáthi Imre,
  • Molnár Zsolt és
  • Tóth Bertalan is,

míg az ismertebb politikusai közül egyéniben, függetlenként indul Hiller István és Kunhalmi Ágnes.

A párbeszédesek közül

  • Jámbor András,
  • Mellár Tamás és
  • Szabó Rebeka távozik.

Függetlenként fejezi be a parlamenti munkát

  • a volt momentumos Cseh Katalin,
  • az egykori jobbikos Balassa Péter,

valamint az LMP-s

  • Bakos Bernadett,
  • Kanász-Nagy Máté,
  • Ungár Péter és
  • Keresztes László Lóránt.

Rajtuk kívül is vannak még jó néhányan, akik hosszabb-rövidebb idő után valószínűleg kiesnek az Országgyűlésből. Ők azonban még versenyben vannak, mert vagy elindulnak egyéniben, vagy bekerülhetnek listáról, bár erre az úgynevezett „óellenzékiek” esetében a közvélemény-kutatási adatok alapján nem sok esély van.

KAPCSOLÓDÓ HANG

országgyűlés

választás 2026

2026-os országgyűlési választások

