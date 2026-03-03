Hamarosan a személyforgalom is megindulhat a Budapest–Belgrád vasútvonalon

Elindult a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon, 100 km/órás sebességgel – mondta el az InfoRádióban Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. T. Hámori Ferenc, az Indóház közlekedési szakportál főszerkesztője arról beszélt, hogy a beruházás befejezése közben több nehézséggel is szembesült a kivitelező.

Hegyi Zsolt kiemelte, hogy korábban ezen a vasútvonalon 40-60 km/h-val tudtak közlekedni a vonatok. A mostani, megnövelt sebességgel egy tehervonat számára a kelebiai határ átlépése sem tart tovább kettő óránál. A személyforgalom indulását március második felére tervezik, a személyvonatok terv szerint már 160 km/h sebességgel fognak közlekedni.

A Budapestről Belgrádba menő vonatok nagyjából másfél óra alatt fogják elérni a határt

– hangsúlyozta a vezérigazgató. Hozzátette, a határtól számítva körülbelül két óra alatt fognak Belgrádig elérni a vonatok, ebből fél óra a határtartózkodás.

Elmondása szerint a vasútvonal forgalmas vasúti fővonal lesz, ha nem is a legforgalmasabb Magyarországon. A nemzetközi forgalommal, versenyképes elővárosi forgalommal és a teherforgalommal együtt is egy, „a szintbeli kereszteződések tekintetében is vállalható zárási idejű” vasúti forgalom lesz biztosítható. A személyforgalom megindításához a vonatbefolyásoló berendezés teljes körű elkészítése van hátra, amely a 160 km/h sebesség elérését fogja biztosítani, ezen dolgoznak a kínai vállalkozóval közösen.

T. Hámori Ferenc, az Indóház főszerkesztője kiemelte, „a kínaiak remek biztosítóberendezéseket tudnak építeni”. Elmagyarázta, hogy a biztosítóberendezés részét képezik a pályaoldali és a járműoldali berendezések is, ezek működtetik a sorompókat is. 92 helyen kell összehangolni például a sorompók működését a biztosítóberendezéssel, ez „egyelőre nem jött össze”, illetve a vonatbefolyásolási rendszer sem működik.

Úgy fogalmazott, hogy úgy tűnik, „kicsit késedelmesen” kezdődött el a tervezés, a kiépítés és az engedélyeztetés. Hozzátette, sok szakember úgy tartja, hogy nem fogja megkapni az engedélyt ez a berendezés a hátralévő két hétben. Ennek következménye az lenne, hogy a személyvonatok 160 km/h sebesség helyett legfeljebb 100 km/h sebességgel követhetik egymást, rossz látási viszonyok esetén 40 km/h-val.

Hozzátette, a szerb szakasz kiépítésekor változtattak a felsővezeték kígyózásán. Így ezen a szakaszon csak olyan mozdonyok közlekedhetnek, amelyeknek áramszedője alkalmas ehhez a kígyózáshoz. Ameddig nem szerelik fel a Magyarországról Szerbiába tartó mozdonyokat ilyenekkel, addig a határállomáson mozdonyt kell cserélni, amely időigényes folyamat.