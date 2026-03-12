Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Az államtitkár a videóban elmondta: az energetikai tárgyalássorozatot légiriadó szakította félbe, s éppen az óvóhelyen vannak. „Újra írtunk a kijevi energetikai kormányzatnak, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a Barátság kőolajvezeték ügyét” – tette hozzá.

„Imént egyeztettem a szlovák nagykövettel, teljesen egyértelmű volt, ők is ebben a csónakban vannak, céljuk a vezeték megnyitása, illetve a vezeték állapotának kivizsgálása. Reméljük, hogy Kijev nem az a hely lesz, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet beszélni” – mondta Czepek Gábor.

Hamarosan vége a légiriadónak és folytatjuk az egyeztetéseket a partnereinkkel – tette hozzá.

Közben az Európai Bizottság szóvivője közölte: az Európai Bizottság már hetek óta intenzív kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal, valamint az ügyben leginkább érintett tagállamokkal. Tájékoztatása szerint a testület egy olyan missziót javasolt, amely a vezetékkel kapcsolatos helyzetet vizsgálná meg Ukrajnában, és jelenleg az ukrán fél válaszára várnak.

A sajtótájékoztatón újságírók arról is kérdezték a bizottságot, hogy tudomásuk van-e arról, hogy Magyarország tényfeltáró csoportot küldött Ukrajnába. A szóvivő ezzel kapcsolatban azt mondta: a magyar delegációról nem rendelkezik részletekkel, ezért az ügyben a magyar hatóságokhoz érdemes fordulni.

A sajtótájékoztatón az Ukrajnának nyújtandó uniós hitellel kapcsolatban is kérdés hangzott el. A bizottság képviselője közölte: a lehetséges megoldásokról egyelőre nem közölnek részleteket, ugyanakkor az Európai Bizottság „tisztában van azzal, hogy szükség van a pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátására”, amint arról a tagállami vezetők a tavaly decemberi Európai Tanács ülésén megállapodtak.