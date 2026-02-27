ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Kelebiára közlekedõ teherszállító vonatszerelvény halad át Soroksár vasútállomáson 2026. február 27-én. Elindult hajnalban a forgalom a MÁV-csoport 150. számú vonalán, amely egyben az újjáépített Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza.
Nyitókép: Lakatos Péter

Elindult a közlekedés a Budapest–Belgrád vasútvonalon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ma hajnalban elindult a rendszeres teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon – közölte a MÁV Csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt azt írta, ezzel nem csupán a pályaépítés és az infrastruktúrafejlesztés, hanem a zárt tesztek időszaka is lezárult.

A mindennapos teherforgalommal immár élesben, valós forgalmi körülmények között teszik próbára az újjáépült 150-es vasútvonalat, mielőtt a személyforgalom is visszatérhet rá.

Az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, ami a tehervonatok közlekedtetéséhez szükséges. A biztonság ugyanakkor kettőn áll, nem csupán a vasutasokon, hanem a többi közlekedőn is múlik – hívta fel a figyelmet a vezérigazgató.

„A térségben élők hosszú ideig azt szokhatták meg, hogy nem járnak vonatok a pályán,

mostantól azonban újra rendszeresen és nagy sebességgel érkezhetnek vasúti járművek a vonalon. Nagyon kérünk mindenkit, hogy ne megszokásból közlekedjen:

a KRESZ maradéktalan betartásával és kellő körültekintéssel közelítse meg a vasúti átjárókat!” – írta Hegyi Zsolt.

Kitért arra, hogy a 150-es vasútvonal felújítása az elmúlt évek legnagyobb vasúti beruházása volt Magyarországon, a Ferencvárostól a kelebiai magyar–szerb határállomásig vezető 160 kilométeres régi, rossz minőségű, egyvágányos vasútvonal helyén egy

végig kétvágányú, 160 kilométer/óra sebességgel járható vasútvonal épült a legkorszerűbb utasforgalmi létesítményekkel.

Az első vonat éjfél után néhány perccel a MÁV Railtours tehervonata volt, élén a mozdonymegújítási program keretében érkezett Siemens Vectron mozdonnyal – közölte.

