Elemző: kisebb pozitív meglepetés okozott az infláció

Tovább lassult az infláció februárban, miután az éves mutató a januári 2,1 százalékról 1,4 százalékra csökkent. A piaci konszenzus 1,7 százalékról szólt, az Ersténél pedig 1,5 százalékot vártak februárra vonatkozóan, tehát végeredményen elmondható, hogy még az alapból alacsony várakozásoknál is alacsonyabb lett az adat, ami egy kisebb pozitív meglepetés – mondta az InfoRádióban Nyeste Orsolya.

A kedvező adat egyrészt a nagyon kedvező bázishatásnak köszönhető, amit a tavalyi év elejéről örököltünk. A szakértő felidézte, hogy 2025 januárjában, februárjában egy váratlan inflációs gyorsulás következett be, és ezeknek a magas adatoknak a kiesése a statisztikából technikailag önmagában hozott egy számottevő infláció lassulást, ugyanakkor a bázishatás mellett természetesen arra is szükség volt, hogy a havi átárazás mértéke visszafogott legyen – januárhoz képest mindössze 0,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak – ismertette.

Az infláció februári szerkezetét illetően az elemző elmondta: hiszen havi szinten átlagosan 0,1 százalékkal nőttek az élelmiszerárak, sőt, ha a vendéglátási szolgáltatásokat kivesszük – amit a KSH az élelmiszereknél számol el –, akkor stagnálás következett volna be havi szinten. Éves alapon 0,2 százalékkal nőttek az élelmiszerek árai, a vendéglátási szolgáltatásokat kivéve viszont 3,2 százalékkal csökkentek – tette hozzá.

A szolgáltatások árainak esetében lényegében a januárban már megindult kedvező tendenciát láttuk, vagyis hogy a gazdasági szereplők viszonylag visszafogottan áraznak át, így a szolgáltatások árai havi szinten 0,4 százalékkal emelkedtek – ez éves szinten elég mértékben lassult 4,2 százalékra, ami ebben a termékkategóriában nem számít magasnak – jegyezte meg a makrogazdasági elemző.

Az energiaárakat illetően azt látható, hogy a háztartási energia ára hó per hó alapon 1,7 százalékkal tudott csökkenni, míg a járműüzemanyagok ára 0,6 százalékkal nőtt, viszont éves alapon 11,1 százalékkal mérséklődött.

A februári „kegyelmi állapot” óta bekövetkezett geopolitikai feszültségek miatt márciusban nagy valószínűséggel már nem ilyen jó adat fog érkezni – mondta Nyeste Orsolya, aki szerint a mostani adat volt az éves „mélypont” 2026-ban. Az elemző úgy véli, hogy a – közel-keleti – háború kitörése nélkül is valószínűsíthető lenne márciusban egy emelkedés az éves rátában,hiszen a bázishatás már korántsem lesz olyan támogató, mint január–februárban volt.

Az emelkedés mértékét meg fogja növelni a járműüzemanyag-árakban mindeddig bekövetkezett árnövekedés, aminek a nagy részét a KSH valószínűleg márciusra fogja elszámolni. Az Ersténél úgy gondolják, hogy márciusban az infláció visszaemelkedhet valamivel 2 százalék fölé – mondta a szakértő.