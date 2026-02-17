ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd
Fresh organic dairy products on white table
Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy aggasztóak az év eleji adatok, a termelők önköltség alatt tudnák értékesíteni a nyerstejet és a tejtermékeket, a bezuhanás azonban nemcsak a magyar, hanem a globális tejipart is érinti. A fogyasztók most azzal tudják segíteni a hazai tejszektort, hogy magyar termékeket vásárolnak külföldi helyett.

Súlyosbodott a tejágazat válsága Európában. Jelentősen esett a tej felvásárlási ára, a hazai termelők pedig már csak jóval az önköltségi ár alatt tudják exportálni termékeiket – mondta az InfoRádióban a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója. A szakmai szervezet éppen ezért kampányt indított, hogy itthon a fogyasztók a hazai tejet és tejterméket vásárolják, még akkor is, ha ez valamivel drágább, mint az import.

„Nyáron, nyár végén, illetve ősszel lehetett látni, hogy óriási mértékben bővül a tejtermelés globálisan, Európában és Magyarországon is, és amikor kínálati piac alakul ki, akkor bizony az árak is elkezdenek csökkenni és megjelennek az olcsó, dömpingáras termékek” – mondta az InfoRádióban Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója.

Magyarországon minden második kilogramm sajt import, joghurt esetében ez az arány még magasabb – magyarázta az ügyvezető igazgató, hozzátéve, hogy

ezek külföldön feleslegnek bizonyulnak, így más országokban bármilyen áron, jellemzően nagyon olcsón értékesítik őket, így kerülnek a magyar piacra is.

A túlkínálat miatt a nyers tejet is, amit egyébként a hazai termelők teherautón kivinnének az országból, csak nagyon olcsón, messze önköltség alatt tudják eladni, de a késztermékek oldaláról is nagy a nyomás, pont az olcsó import miatt – sorolta. Harcz Zoltán szerint a januári áradatok elszomorítóak: a decemberi 189 forintról az év elejére 160 forintra csökkent a nyerstej belpiaci átlagára, kivitel tekintetében pedig ez 154 forintról 117 forintra esett vissza. Az exportár mindenképpen önköltség alatti, belföldi értékesítésnél 160-180 forint körül lehet az átlagos önköltség. Hosszú távon ezt nem fogják bírni a tejtermelők – szögezte le.

Az ügyvezető igazgató elmondta, a Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Tej Terméktanács együtt elindított egy kampányt, amellyel a kiskereskedelmi láncokon és a közösségi médián keresztül megpróbálják megszólítani a fogyasztókat, hogy a hazai tejből készült termékeket válasszák, ezzel is segítve az ágazatot. Hangsúlyozta: most minden támogatásra szüksége van a tejtermelőknek.

Harcz Zoltán arról is beszélt, hogy a tejpiac még „békeidőben” is rendkívüli módon hullámzik, nagyon magas és nagyon alacsony árak periodikusan változnak, de jellemzően rendeződnek is. Azaz,

ha Európában bezuhan a tejár, akkor az elemzők tudhatják, hogy hamarosan emelkedni is fog.

Decemberben, amikor elmélyült a probléma, a szakértők még azt mondták, hogy 3-6 hónapon belül helyrebillen a helyzet, ám az ügyvezető igazgató szerint fél évet nem lehet veszteségesen kibírni.

Hozzátette, biztató, hogy van már némi mozgás globálisan a tejpiacon, hiszen az olcsó tejből készült termékek kereskedelme már kicsit felpezsdült, azonban mire egy folyamat a nemzetközi tejpiacon elindul, és mire az a magyar nyerstej-értékesítési szerződésekben is megjelenik, az mindenképpen több hónapba telik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import

