Vannak vásárlók, akiknek egyszerűen drágábbak az önkiszolgáló kasszák

Bár az önkiszolgáló kassza kényelmes megoldás – különösen kisgyermekkel vagy sietős időszakban –, a technológia sajátosságai miatt könnyen becsúszhatnak olyan hibák, amelyeket csak a blokk utólagos ellenőrzésekor vesznek észre az emberek - írja a teol.hu.

Számtalan tévedés lehetséges, csak néhány közülük.

Dupla leolvasás: A vonalkódolvasók érzékenysége miatt egyetlen mozdulattal is kétszer kerülhet a rendszerbe ugyanaz az árucikk.

Terméktévesztés: A zöldségek és gyümölcsök manuális kiválasztásakor gyakori hiba a hasonló küllemű, de eltérő árú fajták felcserélése (például a hagyományos burgonya helyett a drágább édesburgonya beütése).

Elmaradt kedvezmények: Sok üzletlánc hűségkártyához köti az akciós árakat. Ha a vásárló elfelejti leolvasni a kártyáját a folyamat elején, a rendszer az eredeti, magasabb árat számolja fel.

Áreltérések: Előfordulhat, hogy a polcon feltüntetett akciós ár és a kassza szoftverében rögzített összeg eltér egymástól.

Éppen ezért azt javasolják, hogy minden egyes termék leolvasása után ellenőrizzük a kijelzőn megjelenő tételt és annak árát. (Ez persze növeli az időt)

Ha bizonytalanok vagyunk a zöldség/gyümölcs nevében, érdemes a polccímkén látható négyjegyű azonosítót (PLU-kód) felírni vagy megjegyezni, és azt beütni a kereső helyett.

A vásárlást mindig a kedvezményre jogosító kártyák érvényesítésével kezdjük.

Még a bolt elhagyása előtt fussuk át a nyugtát, mert az esetleges hibákat a vevőszolgálaton azonnal korrigálni tudják.

Szakértők emlékeztetnek, ha a polcon jelzett ár alacsonyabb, mint amit a gép számol, az üzlet köteles az olcsóbb árat felszámítani. Ilyen esetben ne habozzunk segítséget kérni a kasszák közelében tartózkodó alkalmazottaktól.