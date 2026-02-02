ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.81
usd:
322.25
bux:
0
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, Hungary - The main tower of the famous Fishermans Bastion (Halaszbastya) from above with Parliament building and River Danube at background on a sunny morning
Nyitókép: ZoltanGabor/Getty Images

Történelmi rekord: 20 millió turistát fogadtunk tavaly

Infostart / MTI

Tavaly történelmet írt a magyar turizmus, ami a turisztikai szakma közös sikere; minden szegmensben növekedést mértek 2025-ben – hangsúlyozta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke vasárnap a 33. Turizmus Évadnyitó Gálán a Budapest Kongresszusi Központban. Rekordszámú turistát fogadtunk, de többet már nem nagyon tudunk. A cél, hogy tovább maradjanak és többet költsenek.

Guller Zoltán kiemelte: egy nagyjából tízmilliós ország tavaly több mint húszmillió vendéget fogadott. A Központi Statisztikai Hivatal 19,5 millió vendéget mért, ez azonban nem számol a szállodahajókon alvó nagyjából 600 ezer külföldi turistával. Ez azt is jelenti, hogy a húszmilliós vendégszámot a magyar turizmus a tervekhez képest korábban teljesítette – húzta alá.

Rámutatott: a magyar turizmus növekedése az uniós átlagot 2,5-szeresen meghaladta az eddigi adatok alapján, a magyar GDP-hez pedig 14 százalékkal járult hozzá a turisztikai szektor.

Guller Zoltán az elmúlt tíz év eredményei között kiemelte a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (Ntak) rendszerének bevezetését, amellyel pontos információval rendelkeznek a turisztika helyzetéről, és ezen alapul az adatvezérelt ágazatirányítás.

Jelentősnek nevezte a repülőtér visszaszerzését, mert a dinamikus utasszám-növekedés is abból fakad, hogy végre közös az állam és a repülőtér tulajdonosa-üzemeltetője célja: azaz minél több repülőgép érkezzen Budapestre.

Hozzátette: a vendéglátás, vagy a szálláshely-szolgáltatás áfacsökkentése és a Kisfaludy-program szálláshelyfejlesztése fontos eredmények, ez utóbbival több mint 400 milliárdot juttattak a vidéki magyarországi szállodák fejlesztésére, emellett néhány hónapja a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont fix 2,5 százalékos hitelei segítenek minden turisztikai vállalkozást.

Guller Zoltán szerint ugyanakkor szakaszhatárhoz ért a magyar turizmus,

lényegesen több turistát nem lehet Magyarországra hívni e jelenlegi kapacitások mellett.

A következő években azon dolgoznak, hogy az országba ne több, hanem jobban költő, és tovább maradó turista érkezzen.

Az elnök több témában is közös gondolkodásra kérte fel a szakma szereplőit, ezek között példaként említette, hogy 10-15 ezer szállodai szoba hiányzik Budapesten, ezt a piacnak a következő négy évben fel kellene építeni állami hitelek segítségével.

Egy másik az Airbnb-kérdés, amely meg fog szűnni két fővárosi kerületben is. A dunai turizmus kérdése Budapesten szintén fontos, mivel 2027-től új szabályozás lesz a hajók kikötésére.

Ugyancsak ilyen téma a vendéglátás rendszerszintű megújítása,

részben a már bejelentett 5+1 intézkedéscsomaggal, amellyel nagyjából 100 milliárd forint kerül vissza a szektorba, a következő héten a közlönyben megjelenő részletszabályoknak megfelelően - sorolta.

A budapesti műemlék fürdők felújítása, az országos jelentőségű fürdők energetikai fejlesztése témakörében is kérte a szakma javaslatait, ahogy szükségesnek nevezte egy új, nagyszabású turisztikai attrakció létrehozását. A digitális, adatvezérelt és fenntartható turizmus témákban is várják a szakma véleményét.

Bejelentette: Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója megbízatása február végén lejár.

Csendes Olivér elmondta, hogy lezárul a mandátuma. Felidézte: a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia szerint célként határozták meg, hogy 20 milliós vendégszámot és 14 százalékos GDP-hozzájárulást érjen el az ágazat 2030-ra. Hatalmas eredménynek nevezte, hogy ezeket a számokat már tavaly elérték. Ezt csak csapatmunkával lehetett megvalósítani - hangsúlyozta.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az aktív turizmus gazdasági potenciálja évről évre nő, aki ezt figyelmen kívül hagyja, az versenyhátrányt szenved. A legsikeresebb aktív turisztikai projekt az El camino, amely tavaly 7-8 millió vendégéjszakát generált, százszoros növekedést elérve 1990-hez képest - mutatott rá. Az aktív turizmusnak térségfejlesztési jelentősége van, nem csak turistát vonz, hanem hosszú távon helyben tart, munkát teremt. Az eredményeik között kiemelte: 110 turistaházat újítottak fel, 38 megújuló ifjúsági szálláshely várja a látogatókat. A fejlesztésekkel a hazai kereslet megtartását és a vidék fejlődését célozzák - húzta alá, jelezve: 65 milliárd forintot fordíthatnak uniós forrásból az aktív turizmus fejlesztésére.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójának tájékoztatója szerint

Magyarország legnagyobb szabadtéri sportlétesítményének 2032-ig van érvényes Forma–1-es szerződése, idén rendezik a 41. Forma–1 Magyar Nagydíjat.

Hozzátette: 2023 óta mintegy 100 milliárd forintos beruházással stratégiai fejlesztési programot valósítottak meg. Így 2026-ban a Hungaroring innovatív, fenntartható, és az év 365 napján látogatható multifunkcionális élményközpont lesz, ahol koncerteket, fesztiválokat, konferenciákat, kiállításokat, vagy autóstalálkozókat is meg lehet rendezni – ismertette.

A Magyar Nagydíj turizmusra gyakorolt hatása jelentős: 96 ezer látogatót vonzott Budapestre tavaly, ami 17 százalékos emelkedés az előző évhez képest, a belföldi turisták száma pedig 14 ezerre nőtt.

Kezdőlap    Gazdaság    Történelmi rekord: 20 millió turistát fogadtunk tavaly

turizmus

magyar turisztikai ügynökség

guller zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek

Otthoni Energiatároló Program: hétfőn indul a pályázati roham, és még egy könnyítést is kapnak a napelemesek
A hétfőn induló program keretein belül 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé. A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát. Kiss Ernő felhívta a figyelmet arra is, hogy egy friss kormányrendelet-módosítás értelmében az inverterek maximum 1 kiloWattal még bővíthetők is.
 

Napenergia: toronymagasan vezet Magyarország

Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok

Országos szintű likviditási mentőövet dob a kormány a vendéglátóipari szektornak. A Magyar Közlönyben megjelent NGM-rendelet értelmében az éttermek havi árbevételük akár 20 százalékát is felszolgálási díjnak minősíthetik – ráadásul ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pénzeső hull februárban a magyar lakosságra, 6% feletti betéti kamatokkal csábítanak egyes bankok

Pénzeső hull februárban a magyar lakosságra, 6% feletti betéti kamatokkal csábítanak egyes bankok

A februárban érkező rendkívüli kormányzati juttatásokra építve több pénzintézet kínál az inflációt meghaladó, vonzó betéti ajánlatokat. A BiztosDöntés.hu elemzése szerint akár évi 6 százalék feletti kamat is elérhető azok számára, akik a frissen érkező pénzüket lekötött betétben helyezik el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma még várható hó és havaseső is: itt várható a legtöbb csapadék az országban

Ma még várható hó és havaseső is: itt várható a legtöbb csapadék az országban

A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

The former cabinet minister says he does not want to "cause further embarrassment" by his links to the late convicted paedophile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 06:48
Zűrzavar az európai tojáspiacon
2026. február 2. 06:12
Busásabb szervizdíj az éttermekben, mentőövet kapnak a vendéglátósok
×
×
×
×