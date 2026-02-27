Gyulay Zsolt a felújított Hungaroringről: áprilisban teljes gőzerővel elindulunk

Heteken belül befejeződnek a kiemelt felújítási munkálatok a Hungaroringen. Gyulay Zsolt az InfoRádióban elmondta: a tervezett ütemben zajlik a munka, és

néhány hét múlva már át is adják az újjávarázsolt főépületet. Mint fogalmazott, már nagyon közel vannak ahhoz, hogy teljes üzemben álljon a mogyoródi létesítmény, áprilisban pedig kinyitnak

A programtábla erre az évre és jövőre is teljesen betelt. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója arról számolt be, hogy „titkos tesztek, különböző versenyprogramok, gyári események jönnek” Mogyoródra, a 2026-os év kiemelt eseménye pedig természetesen a Forma–1-es Magyar Nagydíj lesz, a versenyhétvégét július 24. és 26. között rendezik.

A felújítás után a versenyirányítási központ is bekerült a főépületbe, már megvan a végleges helye. Jelenleg tesztelik a központot, áprilisban pedig Gyulay Zsolt megfogalmazása szerint „teljes gőzerővel el lehet indulni a hasznosítás terén”.

A kiírt és megvalósított közbeszerzési program szerint az építési munkálatok hamarosan befejeződnek, ez a stratégiai–fejlesztési program második része, de lesz még harmadik is, amely során felújítják az 1-es és a 14-es kanyarnál a lelátókat, illetve továbbépítik a törmelékfogó kerítést is. Mindezeknek a megvalósítása elsősorban az anyagi lehetőségektől függ majd, hiszen a magyar kormány úgy fogalmazta meg az idei célokat, hogy

egyelőre egy minimálprogramot teljesítsenek annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a 2032-ig élő szerződés a magyarországi F1-es futamok megrendezésére, így nyílik ugyanis lehetőség arra, hogy ez a szerződés 2037-ig meghosszabbodjon.

„A pálya még koránt sincs kész, de az idei célok szempontjából a beruházás legfontosabb szakasza lezárult” – jegyezte meg Gyulay Zsolt.

A főépület felújításán és a versenyirányítási központ áthelyezésén kívül kiemelte még azt is, hogy a szemben elhelyezkedő főlelátó és a mögötte lévő közösségi tér, illetve a hozzájuk kapcsolódó melléképületek, büfék, vendéglátóhelyiségek véglegesítése is megtörtént.

Teljesen kiszámíthatatlan, milyen lesz az F1-es szezon

A Forma–1-es tesztszezon lezárult, az első versenyhétvégét március 6. és 8. között Ausztráliában rendezik. A teszteredmények alapján nagyon kiemelkedik a mezőnyből a Mercedes, de a Ferrari is éledezni látszik a korábbi kudarcok után. Gyulay Zsolt a várakozásokkal és az esélyesekkel kapcsolatban úgy fogalmazott,

„még soha nem volt ennyire izgalmas és ennyire bizonytalan a jövő a Forma–1-ben”.

Azt gondolja, elsősorban a szabályváltozások teremtettek ilyen helyzetet, amelyek szerinte „teljesen átírhatják az erőviszonyokat”.

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a tesztek alapján óriási izgalmakra, komoly csatákra számít idén, és nagyon kíváncsian várja, mely csapatok lesznek a legjobbak. Úgy véli, a Ferrari felemelkedése nagyon jót tenne az egész sorozatnak, de rögtön hozzátette, hogy mindenképpen szükség van jó McLarenre és jó Mercedesre is. Új szereplőként tűnik fel az Audi és a Cadillac, amely csapatok Gyulay Zsolt szerint „teljesen új színt hoznak majd a Forma–1-be”.

A tavalyi Forma–1-es világbajnoki szezonban a Magyar Nagydíjnak otthont adó Hungaroring nyújtotta a „legjobb szurkolói élményt”", az ezért megítélt díjat pedig januárban, Londonban vette át a mogyoródi létesítményt üzemeltető cég képviseletében Ariane Frank-Meulenbelt nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatokért felelős vezető. Gyulay Zsolt ezt „óriási eredménynek” tartja, korábban nem részesült soha ilyen elismerésben a Hungaroring. Mint mondta, a jó szurkolói élmény nemcsak az épületek, létesítmények felújításának köszönhető, hanem a jól szervezett programoknak is, amelyekkel a Hungaroring a kreatív szakemberek, munkatársak ötleteinek köszönhetően megelőzte többek közt Silverstone-t vagy a melbourne-i Albert Park versenypályáját is 2025-ben.