2026. január 28. szerda Karola, Károly
Nyitókép: Unsplash

Mostantól másképp lépnek fel a hatóságok a tisztességtelen cégekkel szemben

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Széleskörű együttműködési megállapodást kötöttek a fogyasztóvédelmi intézményrendszer működésében kiemelt szerepet betöltő minisztériumok és hatóságok a magyar emberek védelmének további erősítése és a tisztességes vállalkozások érdekében.

Összesen nyolc országos illetékességű hatóság, valamint a 19 vármegyei és a fővárosi kormányhivatal lát el mindennapos fogyasztóvédelmi feladatokat nap mint nap a magyar emberek védelme érdekében – ismertette a hatóság.

Az együttműködési megállapodást a fogyasztóvédelemért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium, a fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok működtetéséért felelős Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a kormányhivatalok feletti szakmai irányítást ellátó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, továbbá a hatáskörrel rendelkező Magyar Nemzeti Bank, a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kötötte meg – sorolta a közlemény.

A mindennapi gyakorlatban már korábban is létező együttműködés formálissá és még szorosabbá tételének célja a fogyasztói jogok hatékonyabb védelme, valamint a vállalkozások számára még kiszámíthatóbb jogi környezet biztosítása. Az együttműködés során az egyes szervezetek kiemelt figyelmet fordítanak

  • a gyermekek védelmére,
  • a fogyasztók online térben történő védelmére, valamint
  • a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre és a környezettudatosságra is.

Mint közölték, a közös célok elérése érdekében 2026. január 1-jétől belső ügyintézési felület biztosítja az egyes hatóságok még gyorsabb reakcióját és ezáltal az összehangolt azonnali fellépés lehetőségét indokolt esetben. Az együttműködés ezen felül kiterjed többek között a nemzetközi szervezetekhez fűződő kapcsolatokra is, valamint tartalmazza a közérdekű igényérvényesítés kapcsán történő együttműködést és a közös kommunikációt is, amely támogatja a fogyasztói tudatosság további erősítését.

Az együttműködésben részes felek saját hatáskörükön belül továbbra is határozottan fellépnek a magyar fogyasztók védelme érdekében, közös, összehangolt fellépési lehetőségük pedig garantálja a fogyasztói jogok még hatékonyabb érvényesülését Magyarországon – írta közleményében az NKFH.

