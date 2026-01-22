Meglökte a forintot Orbán Viktor és Donald Trump kézfogása

Donald Trump amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy a NATO-főtitkárral való megegyezése nyomán eltekint a Grönlanddal kapcsolatban korábban belengetett büntetővámok kivetésétől, csütörtökön pedig megalapította a Béketanácsot, az alapító okirat aláírói között Davosban ott volt Orbán Viktor miniszterelnök is. Mindez, valamint a csütörtöki uniós csúcsról érkező hírek kedvezően befolyásolták a forint árfolyamát. Segíti még a magyar fizetőeszközt, hogy közeledik a jövő keddi kamatdöntés, és nem valószínű, hogy a Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa változtatna az alapkamat mértékén.

Az erősödés a számokban is jól látszott az Index összefoglalója szerint: az euró árfolyama a reggeli kiinduláshoz képest nagyjából 0,4 százalékkal csökkent, és 382,62 forintig süllyedt, míg a dollár mintegy 0,5 százalékos eséssel 326,94 forintra gyengült a forinthoz képest.

Mind az euróval, mind a dollárral szemben erősödést láthattunk nap közben, amely azonban kora este kissé megtört, de ez után még mindig maradt a forintban némi szufla – írta az MBH Bank közlése alapján a vg.hu. Az euró 385,20 forint környékén kezdte a napot, végül pedig 384,10 forintnál zárt.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint pedig csütörtökön már az 50 napos mozgóátlag alá esett az euró-forint árfolyama, mely 384,34-nél így ellenállást képez.