Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

Az elmúlt hetek, hónapok eseményei azt mutatják, hogy amit Orbán Viktor miniszterelnök jósolt jó pár évvel ezelőtt, hogy a liberális világrendnek vége van, ez a mindennapok valóságává vált – mondta az InfoRádióban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Egy új világrend körvonalai jelennek meg a szemünk előtt. Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a nemzetek kora jött el, de lehet, hogy arra is föl kell készülnünk, hogy egy jó hosszú átmeneti időszak előtt állunk, ahol a nagyhatalmak is és a kisebb országok is a saját érdekeik mentén pragmatikus együttműködéseket keresnek, konkrét problémák mentén szerveznek szövetségi rendszereket, és igyekeznek a saját nemzeti érdekeiket képviselni” – fogalmazott.

A mi helyzetértékelésünk szerint az a legnagyobb probléma az Európai Unióval, hogy a liberális politikusok nem ismerték fel Európában ezt a változást

– mondta Orbán Balázs, aki szerint ma az Európai Unió a legelszigeteltebb hatalmi központ az egész világon: konfliktusban van Oroszországgal, ami eddig az energiaellátását biztosította, kereskedelmi háborúban áll Kínával, ami eddig a legnagyobb piaca volt, és most geopolitikai és ideológiai ügyek mentén egyre komolyabb konfliktusokba keveredik az Egyesült Államokkal, ami eddig, a Biden-kormány idején a legfontosabb liberális szövetségese volt.

Ezzel szemben Magyarország jó lapokat vett fel, és egyre erősebb a jelenléte és a pozíciója is a nemzetközi porondon

– fogalmazott, hozzátéve: van egy pragmatikus energetikai és gazdasági együttműködésünk Oroszországgal, Kínával is van egy stratégiai együttműködésünk, és az Amerikai Egyesült Államokkal is. Most éppen Orbán Viktor is ott van az alapítók között a Trump elnök által alapított Béketanácsban. Ez nem csak a külpolitikai mozgásterünket bővíti, hanem regionális szinten is kinyit kiemelkedően fontos gazdasági lehetőségeket, olyanokat, amik az elmúlt évtizedekben fel sem merülhettek – mondta.

„Hogy egy konkrét minapi példát tudjak hozni, a szerb olajvállalat többségi tulajdonrészének a megvásárlása is olyan, ami kulcsfontosságú tényező a magyar energiaszuverenitás és energiabiztonság szempontjából.

Most abba az irányba haladunk, hogy Magyarország nemcsak energiaimportőr, hanem energiaelosztó központ is lesz, és a Balkán energiaellátásában is kulcsfontosságú szerepet kap,

ami visszahat a magyar energiaellátás biztonságára” – mondta Orbán Balázs, aki szerint ez a tranzakció úgy jöhetett létre, hogy mind az Egyesült Államok, amely egyébként szankcionálja az orosz tulajdont, mind az Orosz Föderáció, tehát mindkét nagyhatalom azt gondolta, hogy Magyarország lehet az a szereplő, amely átveszi az orosz tulajdonrészt, és ezzel a helyi kormányzat, tehát Szerbia is egyetértett. Ez egy kézzelfogható nyeresége a konnektivitás alapú külpolitikának.

„A nemzetek korában, egy ilyen átrendeződés kellős közepén csak azok az országok tudnak sikeresek lenni, amelyek stabilak, realista külpolitikát folytatnak és a nemzeti érdekeik alapján minden nagyhatalommal stratégiai együttműködésre törekszenek. Nem öncélúan, hanem annak érdekében, hogy az adott területen élők békéjét, biztonságát, gazdasági fejlődését szolgálja” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy a Mercosur-egyezményt Magyarország meg tudja-e nemzeti intézkedésekkel, nemzeti szinten akadályozni vagy blokkolni, ha ez uniós szinten meghiúsul, Orbán Balázs úgy vélekedett: „készen állunk lefolytatni az ezzel kapcsolatos jogi csatát. Magyarország nem fogja ratifikálni ezt az egyezményt.”

Itt az a legnagyobb félelem, hogy az Európai Néppárt és az európai szocialisták támogatásával a bizottság egy átmeneti intézkedés keretében megpróbálja ezt ratifikáció nélkül is bevezetni. Ezzel szemben jogi és politikai eszközökkel is tiltakozni fogunk, mert

az európai mezőgazdaságra és így a magyar mezőgazdaságra további terheket nem lehet tenni

– mondta, hozzátéve: az elmúlt években a zöldpolitikával összefüggő intézkedések jelentősen rontottak a versenyképességen, általában az európai túlszabályozás is jelentősen ront Európa versenyképességén, és az ukrán mezőgazdaság előnyben részesítése az európai gazdákkal szemben jelentős kihívást jelentett a gazdáknak. MIndezt a dél-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény csak ezt tetézi. Tehát ebben a helyzetben ilyen szabályok bevezetésére nem kerülhet sor, a magyar gazdák emiatt nem kerülhetnek rosszabb helyzetbe. Mi készen állunk ezt a csatát hosszú távon is folytatni – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

A rezsistop részletei kapcsán azt mondta: „az extrém helyzetek extrém megoldásokat kívánnak. A januári fogyasztási adatok szerint az extrém hideg miatt körülbelül 30 százalékkal ugrott meg a fogyasztás. Nem szeretnénk, hogy a januári extra fogyasztás miatti terhek a családokat sújtsák, ezért

a magyar állam az extra fogyasztás miatti extra terheket átvállalja.

Azt gondoljuk, hogy ez a legjobb megoldás. Minden más, amit ellenzéki párttól hallottunk, rosszabb megoldás, vagy kevesebbet segít.”

A részletekről úgy fogalmazott: még tart a január, ezért döntött úgy a kormány, hogy felállít egy munkabizottságot, aminek a feladata a részletek kidolgozása. A számlázási rendszerek nagyon különbözőek, valaki átlagfogyasztás után fizet, valaki egy jelleggörbe alapján, más elszámolási rendszerben vannak a távhőszolgáltatásban lévők, más helyzetben vannak azok, akik elektromos árammal oldják meg a fűtésüket. Tehát az a feladat, hogy rögzítsük az adatokat, a cél pedig egyértelmű: az extra fogyasztás miatti extra terheket az állam átvállalja, és kidolgozza a fogyasztói csoportokra nézve azokat a megoldásokat, amelyek működőképesek lesznek.

Az a terv, hogy a jövő heti kormányülésen erről döntés születhessen

– mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az InfoRádióban.

