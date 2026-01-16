ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 16. péntek
Összeszerelő csarnok az Autoliv Ipari és Kereskedelmi Kft. sopronkövesdi üzemében 2015. február 23-án. A cég, amelynél kormányzati támogatással 700 munkahely létesül, autókba szerelhető biztonsági övek gyártásával foglalkozik. A fejlesztéssel, amelyet ezen a napon jelentettek be Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, Európa legnagyobb biztonságiöv-gyára lesz a sopronkövesdi.
Nyitókép: MTI Fotó: Krizsán Csaba

Nagyon fogynak a magyar munkavállalók, kérdés, ez mennyire látszik

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Munkaerőpiaci prognózis 2026-ra címmel tartott évindító szakmai kerekasztal-beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya. A Liga Szakszervezetek elnöke lazuló munkaerőpiaccal számol.

A szakosztály hagyományosan minden év elején áttekinti a munkaerőpiaci várakozásokat – mondta az InfoRádióban Mészáros Melinda.

A Liga Szakszervezetek elnöke arról is beszélt, hogy lazuló munkaerőpiaccal számolnak. A vállalkozásoknak ugyan az egyharmada tervezi a létszám bővítését, 20 százalékuk azonban csökkentésre készül. Ez várhatóan nem tényleges létszámleépítéssel és elbocsátásokkal valósulhat meg, hanem a fluktuáció, a nyugdíjba vonulás hozza meg a leépülést.

A piacok újbóli élénkülése, a megrendelésállomány nagyon eltérő az egyes szektorokban – emelte ki a Liga szakszervezetek elnöke.

„Átlag alatti munkaerő felvétellel számol többek között a kereskedelem, a logisztika, a feldolgozóipari gyártás, az autóipar ezen belül pedig stagnálásra készül és stagnáló létszámmal is számol 2026-ban. Bővülést láthatunk a vendéglátásban, a különböző szolgáltatások és a pénzügyi-biztosítási szektor területén.”

A vendéglátásban a turizmusban azonban egy nagyon alacsony bázisról indulnak – mondta Mészáros Melinda, aki arról is beszélt, hogy regionális különbségek is vannak.

„Az induló új beruházások hatására az Észak-Alföldön, a Dél-Alföldön átlag feletti induló létszámokkal számolnak. Ugyanez vonatkozik egyébként az észak-magyarországi vagy a közép-dunántúli régióra is, ahol pedig csökkenést vagy stagnálást látunk a foglalkoztatotti létszámnál, az várhatóan a Dél-Dunántúl, illetve a Nyugat-Dunántúlnak a térsége.

A cégméreteket vizsgálva a 250 főnél nagyobb vállalatok átlagos létszámmal számolnak. Átlag feletti lehet a létszámbővülés a piacok megnyílásával a 10 és 249 fő közötti létszámmal rendelkező vállalkozásoknál – tette hozzá a Liga Szakszervezetek elnöke, aki elmondta még, hogy sokkal kevésbé feszítő probléma ma már a munkaerőhiány, egyedül a fizikai szektor és a speciális képzettséget, szaktudást igénylő szektorok azok, amelyekben kifejezetten keresik a munkavállalókat.

Magyar munkavállalókkal megfelelő számban, létszámban már az induló beruházásoknak a munkaerőigényét nem, vagy csak nagyon korlátozottan tudjuk kielégíteni. Ugyanis az aktív foglalkoztatottak köre évről évre 35-40 ezer fővel csökken – emelte ki Mészáros Melinda.

munkaerőpiac

liga szakszervezetek

mészáros melinda

magyar közgazdasági társaság

