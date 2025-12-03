ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 3. szerda
Háromszög alakú figyelmeztető tábla egy laptop képernyője előtt.
Nyitókép: Getty Image/Saksit Sangtong

Két kattintás – üzent a NAV

Infostart / MTI

Akinek nincs köztartozása és időben beadta a bevallásait is, két kattintással bekerülhet a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba (KOMA), amely jelentősen meggyorsíthatja az ügyintézést, amikor szükséges egy nullás igazolás, például az Otthon Start hitel igényléséhez – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhivatal ismertetése szerint az ügyfélportálra belépve, a felület legalján található a KOMA menüpont. Hangsúlyozták, hogy mindenkinek megéri kérni a felvételt, ugyanis a KOMA-ban való szereplés kiváltja a nullás adóigazolást a legtöbb eljárásban, ahol jogszabály írja elő a tartozásmentesség igazolását - legyen szó hitelfelvételről, pályázat benyújtásáról vagy állami támogatás igényléséről. Az adatbázisban szereplő adózók folyamatosan igazolhatják pénzügyi megbízhatóságukat, külön kérelem nélkül.

A NAV alkalmazása, az ÜPO nemcsak abban segít, hogy jelzi, ha a KOMA-ba kerüléshez valamelyik feltétel hiányzik, hanem elnavigál más, online adóhivatali szolgáltatás (például az ONYA) felé. Így sokkal könnyebb eljutni az adószámlához, rendezni a tartozást, illetve pótolni a hiányzó bevallást.

Jelenleg több mint 240 ezer adózó szerepel a KOMA-ban, ahová az kerülhet be, akinek nincs a NAV-nál nyilvántartott ötezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és nincs 30 ezer forintot meghaladó, adótartozásnak nem minősülő köztartozása sem. Ezen túl az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul is eleget kell tenni - tették hozzá.

Megjegyezték: természetesen azok a cégek sem kerülhetnek be a KOMA-ba, amelyek végelszámolási, kényszertörlési, csőd vagy felszámolási eljárás alatt állnak.

A törvény szerint a KOMA-ba a kérelem benyújtását követő hónap 10. napján veheti fel a NAV a kérelmezőket.

Az Ügyfélportál új egyszerű és biztonságos online szolgáltatása Ügyfélkapu+ vagy DÁP azonosítással érhető el, így az adózók akár otthonról is intézhetik ügyeiket - hívta fel a figyelmet a NAV.

Gazdaság

