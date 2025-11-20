ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
Egy nő a fejét fogva nézi a laptopját.
Nyitókép: Unsplash

Netfogyatkozás: komoly tanulságai vannak a keddi lefagyásnak a mérnök-informatikus szerint

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám
ELŐZMÉNYEK

Emberi mulasztás miatti konfigurációs hiba okozhatta az amerikai Cloudflare globális infrastruktúra-szolgáltatócég keddi technikai hibáit – mondta az InfoRádióban Rigó Ernő mérnök-informatikus, a HUN-REN Hálózatbiztonsági és Internet Technológiai Osztályának vezetője. Az átmeneti leállás miatt olyan szolgáltatások váltak néhány órára elérhetetlenné, mint az X vagy a ChatGPT. A probléma magyar weboldalakat is érintett.

A jelenlegi ismeretek szerint emberi konfigurációs hiba, mulasztás történt, aminek köszönhetően órákig nem ment kedden az X vagy a ChatGPT.

Mint Rigó Ernő mérnök-informatikus az InfoRádióban rámutatott, ezek a világméretű tartalomszolgáltató hálózatok, így a Cloudflare is nagyon sok szerverből, nagyon sok szolgáltatásból áll, ezeket egységes konfigurációs megoldások segítségével próbálják kezelni.

„Ilyenkor előfordul, hogy ha egy központi konfigurációba hiba csúszik emberi okból, akkor ezek a konfigurációs hibák villámgyorsan elterjednek az összes szolgáltató eszközön és szolgáltatáson, és tartós leállást okozhatnak akár egy hibás sor vagy egy hibás utasítás eredményeképpen is.”

Ezen leállás ideje keletkezhettek pénzügyi károk is, de a pontos pénzügyi kihatást becsülni nagyon nehéz. Ha belegondolunk, hogy egy olyan platform, mint az X, aki reklámbevételekből tartja fent magát, vagy éppen egy kisebb webáruház, ami emiatt nem volt elérhető egy bizonyos ideig, számukra a leállás közvetlenül jelentkező anyagi hátrányt okoz.

Közvetett hatásként jelentkezhetett bizalomvesztés is különböző szolgáltatásokban, amelyeknek a konkrét tételes pénzügyi vonzatát sem egyszerű megbecsülni.

Hasonló helyzetek márpedig lehetnek még, ez pedig nem jelent jót arra nézve, hogy mekkora bizalom övezi a felhőszolgáltatásokat, amelyektől minden időben azt reméljük, hogy rendelkezésre állnak. Rigó Ernő szerint mindenesetre az elmúlt időszakok hasonló kiesései tapasztalatainak alapján el kell gondolkozni azon, hogy több szolgáltatót kell igénybe venni, és ezeket egymás tartalékaiként vagy egymás tartalékolására alkalmazzuk.

„Tehát visszakerülünk kicsit ugyanabba a helyzetbe, ami miatt egyáltalán elindultunk a felhő irányba” –összegzett Rigó Ernő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Netfogyatkozás: komoly tanulságai vannak a keddi lefagyásnak a mérnök-informatikus szerint

informatika

felhőszolgáltatás

chatgpt

x

rigó ernő

