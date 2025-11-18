Kedden lefagyott az internet egy része

Kedd délután akadozni kezdett az olyan nagy internetes szolgáltatások elérése, mint a zenestreamer Spotify. Gondok merültek fel a Twitter utódja, az X, a ChatGPT-t AI-botot üzemeltető Open AI és az Amazon felhőszolgáltatása elérésével is.

Az okot a különböző web-alapú vállalkozások IT-részlegei gyorsan a nagy globális tartalomtár, a Cloudflare leállásához vezették vissza.

Körülbelül a déli órákban, a Cloudflare-t használó cégek már nem tudták frissíteni az oldalaikat a tartalomkezelő szoftvereikkel, például nem tudtak képeket feltölteni vagy oldalak szöveges tartalmának módosításait elmenteni – ami azt jelentette, hogy esetleg lejárt promóciókat nem tudtak törölni vagy újakat feltölteni.

Az X és a Letterboxed filmkritika oldal látogatói a Cloudflare-t említő hibaüzenetekkel találták szembe magukat.

Ez a szolgáltatás adja sokban a mai internetes struktúra gerincét – jegyzi meg az Independent. Például a weboldalakat, támadások ellen védő eszközöket tartalmaz vagy a nagy forgalom ellenére fenntartja az oldalak elérését.

A Cloudflare internetes szolgáltatás hibaüzenete 2025. november 18-n. A leállás világszerte több oldalt, többek között az X-et és a Spotify-t tette elérhetetlenné.

A láthatatlan szolgáltatás

A Cloudflare-t úgy is emlegetik, mint „láthatatlan szolgáltatást” – ami jobbára láthatatlan is marad.

Kivéve, ha olyan, globálisként jellemzett üzemzavar lép fel, mint most.

Ez a vállalkozás segíti elő több cég, blog, non-profit szervezet és mások internetes jelenlétét és biztonságát. A Cloudflare előnye, hogy a weboldal és az internet közé ékelődve, teherbíró szerverei segítségével biztosítani tudja a forgalmat, ha egy weboldalt például túl sokan látogatnak egy időben, vagy az ezt szimuláló, túlterheléses támadás éri.

Kedden azonban kiderült, hogy ez a „pajzs” is sebezhető és a Cloudflare üzemzavara magával rántott a sötétségbe egy sor weboldalt.

A cég közleményt adott ki, amely szerint képben vannak és nyomoznak a felhasználók sokaságát érintő probléma okai után.

Az oldalak elérhetőségét egy erre szakosodott oldal, a Down Detector is segít azonosítani, de kedden őket is elérte a baj. Végül talpra állt és akkor drámai kép tárult a látogatói elé a világszerte lefagyott weboldalakról.

Magyar idő szerint délután 14 óra körül egyes oldalak már elkezdtek betöltődni, többek között az X, más oldalak helyén azonban továbbra is a hibaüzenet jelent meg.