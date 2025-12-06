ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A HTTPS protokoll biztonságos kapcsolatot hoz létre a böngésző, illetve az alkalmazás és a meglátogatott webhelyek között.Forrás: Getty Images/Aree Sarak
Nyitókép: Getty Images/Aree Sarak

Megint globális káosz törhet ki az interneten

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Ismét számos weboldal működése állt le, vagy kezdett akadozni a Cloudflare nevű szerverszolgáltató cég miatt.

A 24.hu számol be arról, hogy a vállalat hivatalos weboldalán azt írták: december 5-én, magyar idő szerint pár perccel délelőtt 10 óra előtt észlelték a hibát, amelyet mintegy 15 perccel később már javítottak is, most azt vizsgálják, intézkedésük elhárított-e minden fennakadást. 10:33-kor viszont már arról számoltak be, „emelkedett számú hibát” észleltek ügyfeleiknél, amelyek okainak feltárása már zajlik.

A Downdetector szerint technikai probléma miatt nem megfelelő működést tapasztalhatnak többek között a Shopify, a Vinted, a Microsoft Teams, a Zoom, a Canva, a Vimeo és a Google Meet felhasználói.

A Cloudflare emellett közölte, jelenleg tervezett karbantartásokat is végeznek.

Amint arról az Infostart korábban is írt: az idén már másik alkalommal jelentkezett hiba a Cloudflarnél, az azonban a mostaninál sokkal súlyosabb volt.

November 18-án weboldalak tömegei váltak teljesen elérhetetlenné, egyebek mellett leállt a politico.com, x.com és chatgpt.com. Idehaza pedig a telex.hu, a 444.hu, az atv.hu és a Tisza párti képviselőjelöltek bemutatására szolgáló magyartisza.hu is elérhetetlenné vált, ahogy az origo.hu, a magyarnemzet.hu, a mandiner.hu, a bors.hu és a vármegyei lapok online felületei.

Az érintett weboldalak felkeresésekor egy „Internal server error” feliratú hibaüzenet fogadta a látogatókat,

más esetekben pedig a „Kérjük, oldja fel a challenges.cloudflare.com tiltását a folytatáshoz” szöveggel szembesültek az internetezők.

Kezdőlap    Külföld    Megint globális káosz törhet ki az interneten

internet

weboldal

cloudflare

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

Orbán Viktor: amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik

A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódott szombaton, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte. Az esemény a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrált.
 

Magyar Péter egy dologban igazat ad Orbán Viktornak, de…

Orbán Balázs: egy eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk

„Nem kell félnünk!” – erős üzenetek a DPK békegyűlésén

Orbán Viktor erősít, Magyar Péter gyengül – Nézőpont

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij bejelentette: megállapodtak Trump embereivel a béketárgyalások következő lépéseiről

Zelenszkij bejelentette: megállapodtak Trump embereivel a béketárgyalások következő lépéseiről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton hosszú és érdemi telefonbeszélgetést folytatott Steve Witkoffal, Donald Trump különmegbízottjával, valamint az elnök vejével, Jared Kushnerrel az ukrajnai békefolyamatról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

Nagyon súlyos vád az angol klub körül: terrorizmust finanszírozhatott az üzletember?

A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

Russia hits Ukraine as US reports progress in talks with Kyiv

France's president condemns the attack and announces talks in London on Monday with Ukrainian, British and German leaders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 20:50
Jön a Macron–Zelenszkij–Starmer–Merz csúcs
2025. december 6. 19:10
Zátonyra futott az orosz szellemflotta megsérült hajója Bulgáriánál
×
×
×
×