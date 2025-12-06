Megint globális káosz törhet ki az interneten

A 24.hu számol be arról, hogy a vállalat hivatalos weboldalán azt írták: december 5-én, magyar idő szerint pár perccel délelőtt 10 óra előtt észlelték a hibát, amelyet mintegy 15 perccel később már javítottak is, most azt vizsgálják, intézkedésük elhárított-e minden fennakadást. 10:33-kor viszont már arról számoltak be, „emelkedett számú hibát” észleltek ügyfeleiknél, amelyek okainak feltárása már zajlik.

A Downdetector szerint technikai probléma miatt nem megfelelő működést tapasztalhatnak többek között a Shopify, a Vinted, a Microsoft Teams, a Zoom, a Canva, a Vimeo és a Google Meet felhasználói.

A Cloudflare emellett közölte, jelenleg tervezett karbantartásokat is végeznek.

Amint arról az Infostart korábban is írt: az idén már másik alkalommal jelentkezett hiba a Cloudflarnél, az azonban a mostaninál sokkal súlyosabb volt.

November 18-án weboldalak tömegei váltak teljesen elérhetetlenné, egyebek mellett leállt a politico.com, x.com és chatgpt.com. Idehaza pedig a telex.hu, a 444.hu, az atv.hu és a Tisza párti képviselőjelöltek bemutatására szolgáló magyartisza.hu is elérhetetlenné vált, ahogy az origo.hu, a magyarnemzet.hu, a mandiner.hu, a bors.hu és a vármegyei lapok online felületei.

Az érintett weboldalak felkeresésekor egy „Internal server error” feliratú hibaüzenet fogadta a látogatókat,

más esetekben pedig a „Kérjük, oldja fel a challenges.cloudflare.com tiltását a folytatáshoz” szöveggel szembesültek az internetezők.