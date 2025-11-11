ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.02
usd:
333.05
bux:
107437.8
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két ember adatokat egyeztet egy papíron, nyitott laptopok között.
Nyitókép: Unsplash

Több mint harminc éve nem történt olyan az inflációval, mint most a világgazdaságban

Infostart

Ritka jelenség az év második felében.

Két egymást követő negyedévben alacsonyabb volt az infláció a feltörekvő gazdaságokban, mint a fejlett országokban. Ilyenre 35 éve nem volt példa és a helyzet a Portfolio cikke szerint új lendületet az idei feltörekvő piaci kötvényralihoz.

Az optimizmust a piaci szereplők nyilatkozatai is erőstik, a Morgan Stanley Investment Management (MSIM) és a Ninety One ugyanis a helyi devizában denominált adósságpapírok további emelkedésére fogad. Indoklásuk szerint a feltörekvő jegybankok gyorsabban és mélyebben vághatnak kamatot, mint fejlett piaci társaik.

Ez újabb hajtóerő lehet az amúgy is erős évet futó eszközöknek, például a részvények és a dollárban kibocsátott kötvények számára.

Kezdőlap    Gazdaság    Több mint harminc éve nem történt olyan az inflációval, mint most a világgazdaságban

gazdaság

infláció

világgazdaság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában

Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások átlagos díjai némileg emelkednek, mert a szervizköltségek is emelkednek, és a károk mértéke is nő - erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A műanyagkrízis megoldható - De hogyan?

A műanyagkrízis megoldható - De hogyan?

Az életmódunk fenntarthatatlanságának megszüntetése irányába a műanyagkrízis megoldásán keresztül vezet az út, mert a műanyagok túlhasználata az egész ökológiai túllövést, amiben élünk, önmagában szimbolizálja, ráadásul a megoldás több együttes előnnyel is kecsegtet. A kérdések kérdése egyszerű és mégis bonyolult: Hogyan? Az akut problémát megoldani hivatott nemzetközi egyeztetések elakadásából jól látszik, hogy a politika még nem tudja a választ és a megoldás elúszni látszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években

Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években

Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 09:57
HIPA: idén új csúcsot dönthetnek az amerikai befektetések Magyarországon
2025. november 11. 09:20
Megvan a világ legértékesebb vállalata, 13 éve nem tudják letaszítani a trónról
×
×
×
×