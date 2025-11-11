Két egymást követő negyedévben alacsonyabb volt az infláció a feltörekvő gazdaságokban, mint a fejlett országokban. Ilyenre 35 éve nem volt példa és a helyzet a Portfolio cikke szerint új lendületet az idei feltörekvő piaci kötvényralihoz.

Az optimizmust a piaci szereplők nyilatkozatai is erőstik, a Morgan Stanley Investment Management (MSIM) és a Ninety One ugyanis a helyi devizában denominált adósságpapírok további emelkedésére fogad. Indoklásuk szerint a feltörekvő jegybankok gyorsabban és mélyebben vághatnak kamatot, mint fejlett piaci társaik.

Ez újabb hajtóerő lehet az amúgy is erős évet futó eszközöknek, például a részvények és a dollárban kibocsátott kötvények számára.