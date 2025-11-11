ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd
An aerial view of a senior couple picking out various groceries at their local supermarket together.
Nyitókép: Getty Images/ Tom Werner

Kijött a friss inflációs adat, van egy kis meglepetés

Infostart

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

A KSH adatai azt mutatják, hogy négy hónapja "beragadt" az infláció a 4,3 százalékos szinten, semmilyen elmozdulás nem történt az előző három havi adat után. A maginfláció 4,2 százalék az előző évhez és 0,2 százalék az előző hónaphoz képest. A nyugdíjasinfláció is 4,3 százalék éves szinten, a mértéke megegyezik a szeptemberivel.

Egy év alatt, 2024. októberhez viszonyítva élelmiszerek ára 3,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7 százalékkal), ezen belül a tojásé 20,2, a csokoládé, kakaóé 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8, a büféáruké 10,3, a gyümölcs-, zöldségléé 9,0, az iskolai étkezésé 7,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 7,2, a péksüteményeké 6,5, az étolajé 5,3, a baromfihúsé 3,1 százalékkal – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss adataiból.

A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 14,8, a tejtermékeké 10,2, a tejé 8,9, a cukoré 8,8, a párizsi, kolbászé 6,6, a sertéshúsé 5,8 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,7 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7 százalékkal.

A szolgáltatások 6,7 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 13,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az egészségügyi szolgáltatások 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,4, a lakásjavítás és -karbantartás, valamint a lakbér 9,0-9,0, a sport, múzeumi belépők 8,4 százalékkal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a szobabútorok 4,4, a fűtő- és főzőberendezések 2,9, az új személygépkocsik 2,0 százalékkal többe kerültek.

A járműüzemanyagok ára 2,2 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,9 százalékkal drágultak.

Egy hónap alatt, 2025. szeptemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan nem változtak.

Az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4 százalékkal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 2,1 százalékos árcsökkenése következtében. Az édesipari lisztesáru ára 2,5, a cukoré 1,1, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a sertéshúsé 1,0, a vaj-, vajkrémé 0,7 százalékkal csökkent, a tojásé 3,3, a péksüteményeké 1,6, a margariné 0,5 százalékkal nőtt.

A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 2,3 százalékkal. A háztartási energia ára átlagosan nem változott, ezen belül a vezetékes gázért 0,1 százalékkal többet, a palackos gázért 0,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 0,9 százalékkal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,1, a gyógyszer, gyógyáruké 0,1 százalékkal mérséklődött.

Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások átlagos díjai némileg emelkednek, mert a szervizköltségek is emelkednek, és a károk mértéke is nő - erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.
Megszólalt Nagy Márton – Érdemes lesz ma figyelni az OTP-re

Újabb hazai település korlátozza a beköltözést: súlyos bírságot kap, aki vét a szabályok ellen

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

