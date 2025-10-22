Fix 3 százalékos lakáshitel: mit tehetnek az élettársak, ha igényelni szeretnék?

Ez azonban nem zárja ki teljesen az élettársakat a fix 3 százalékos hitel nyújtotta kedvezményes lehetőségből. A megoldás: az egyik fél önállóan igényli a kölcsönt, a másik fél pedig teljesen kimarad az ügyletből. Ehhez általában ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett vagyonjogi szerződésre van szükség, amely rögzíti, hogy az ingatlan és a hitel a különvagyont képezi. Ezen kívül az élettársnak írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tart igényt az Otthon Start Program keretében vásárolt lakásra.

A gyakorlat bankonként eltér:

A Raiffeisen Bank például formanyomtatványt biztosít a nyilatkozat megtételéhez.

Az Erste Bank nem kér sem szerződést, sem nyilatkozatot – itt az eljárás egyszerűbb.

Fontos tudni: az élettárs nem lehet tulajdonos, és semmilyen formában nem szerezhet jogosultságot a lakásra az első 5 évben. Ezt az időszakot terhelési és elidegenítési tilalom is biztosítja a Magyar Állam javára. Ezután viszont már lehetőség van arra, hogy az élettárs is tulajdont szerezzen.

Milyen hátrányai lehetnek az egyedüli igénylésnek?

A legnagyobb nehézség, hogy a bank egyedüli igénylő esetén csak egy jövedelmet vesz figyelembe. Ez korlátozhatja a felvehető hitelösszeget, főként akkor, ha az igénylő éppen gyeden, gyesen van, vagy nem éri el az elvárt jövedelmi szintet. Általánosan érvényes szabály, hogy:

600 ezer Ft alatti nettó jövedelemnél maximum a jövedelem 50 százaléka lehet a törlesztőrészlet,

600 ezer Ft fölött ez az arány 60 százalék.

Ha ez nem elegendő, akkor szülőt vagy testvért lehet bevonni adóstársként – ők viszont nem lehetnek tulajdonosok. Szülő adóstárs esetén arra érdemes figyelni, hogy az életkor befolyásolhatja a futamidő hosszát is, hiszen a legtöbb banknál legfeljebb 75 éves lehet a hitel lejáratakor.