2025. október 22. szerda Előd
Férfi és nő egy üres szobában beköltözés előtt, dobozokkal
Nyitókép: money.hu/Getty Images

Fix 3 százalékos lakáshitel: mit tehetnek az élettársak, ha igényelni szeretnék?

Vendégszerző

Bár a fix 3 százalékos lakáshitel kifejezetten a fiatal első lakásvásárlókat célozza, a jogszabály csak házaspároknak és egyedülállóknak engedi az igénylést – az élettársi kapcsolatban élők közösen nem vehetik igénybe a kedvezményes hitelt.

Ez azonban nem zárja ki teljesen az élettársakat a fix 3 százalékos hitel nyújtotta kedvezményes lehetőségből. A megoldás: az egyik fél önállóan igényli a kölcsönt, a másik fél pedig teljesen kimarad az ügyletből. Ehhez általában ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett vagyonjogi szerződésre van szükség, amely rögzíti, hogy az ingatlan és a hitel a különvagyont képezi. Ezen kívül az élettársnak írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tart igényt az Otthon Start Program keretében vásárolt lakásra.

A gyakorlat bankonként eltér:

  • A Raiffeisen Bank például formanyomtatványt biztosít a nyilatkozat megtételéhez.
  • Az Erste Bank nem kér sem szerződést, sem nyilatkozatot – itt az eljárás egyszerűbb.

Fontos tudni: az élettárs nem lehet tulajdonos, és semmilyen formában nem szerezhet jogosultságot a lakásra az első 5 évben. Ezt az időszakot terhelési és elidegenítési tilalom is biztosítja a Magyar Állam javára. Ezután viszont már lehetőség van arra, hogy az élettárs is tulajdont szerezzen.

Milyen hátrányai lehetnek az egyedüli igénylésnek?

A legnagyobb nehézség, hogy a bank egyedüli igénylő esetén csak egy jövedelmet vesz figyelembe. Ez korlátozhatja a felvehető hitelösszeget, főként akkor, ha az igénylő éppen gyeden, gyesen van, vagy nem éri el az elvárt jövedelmi szintet. Általánosan érvényes szabály, hogy:

  • 600 ezer Ft alatti nettó jövedelemnél maximum a jövedelem 50 százaléka lehet a törlesztőrészlet,
  • 600 ezer Ft fölött ez az arány 60 százalék.

Ha ez nem elegendő, akkor szülőt vagy testvért lehet bevonni adóstársként – ők viszont nem lehetnek tulajdonosok. Szülő adóstárs esetén arra érdemes figyelni, hogy az életkor befolyásolhatja a futamidő hosszát is, hiszen a legtöbb banknál legfeljebb 75 éves lehet a hitel lejáratakor.

Fix 3 százalékos lakáshitel: mit tehetnek az élettársak, ha igényelni szeretnék?

lakásvásárlás

igénylés

lakáshitel

élettárs

money.hu

Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
 
