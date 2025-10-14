ARÉNA - PODCASTOK
Young couple just moved into new empty apartment unpacking and cleaning - relocation
Nyitókép: Lordn/Getty Images

Magyar ingatlanpiac: a Covid idején voltak hasonló jelenségek, mint most

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest – derült ki a KSH és az ingatlan.com szeptemberi lakbérindexéből. Ez egyes budapesti kerületekben mintegy 20-30 ezer forintos díjcsökkenést jelent – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban az ingatlan.com vezető elemzője. Hasonló mértékű csökkenésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Szeptemberben szokatlan tempóban és meglepő helyeken csökkentek az albérletárak a KSH–ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe szerint: országosan 1,1 százalékkal kerültek lejjebb havi szinten az árak. Mindez azért is figyelemre méltó, ilyen szintű havi árcsökkenés az albérletpiacon utoljára 2020 decemberében történt, a koronavírus-járvány kellős közepén – mondta az InfoRádióban Balogh László.

Az ingatlan.com vezető elemzője szerint az is meglepő, hogy míg a budapesti drágább kerületek lakbérszintjei már az elmúlt hetekben, hónapokban is lejjebb kerültek, ugyanez a tendencia nem látszódott a többi nagy egyetemvárosban, valamint vármegyeszékhelyen.

A statisztikák alapján míg országosan 1,1 százalékkal csökkentek az albérletárak, Budapesten csak 0,7 százalékkal, mindazonáltal a budai belső és a pesti belső kerületekben az átlagosnál jóval nagyobb mértékű, 1,1, illetve 1 százalékos volt a havi lakbércsökkenés – ismertette a szakértő, figyelemre méltónak nevezve, hogy a júliusi felvételi ponthatárok kihirdetéséhez képest októberben már 10 ezer forinttal csökkent az átlagos bérleti díj 260 ezer forintra, és már csak két olyan kerület van, ami 300 ezer forintos vagy afölötti átlagos lakbérszinttel rendelkezik, lásd II. és V. kerület, ahol 350, illetve 340 ezer forint az átlagos lakbérszint.

Nem kérdés

Balogh László szerint az árcsökkenést egyértelműen az Otthon Start program generálta. Mint mondta, érdekes látni, hogy amennyire az ingatlanpiac adásvételi oldala felpörgött, tehát a kereslet a duplájára növekedett a nyári szintjéhez képest, az árak is elindultak fölfelé, de az Otthon Start egyértelműen megtörte a piac dinamikáját. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a bérbeadók ugyanazokat a bérlőket keresik a piacon, akik most azt mérlegelik, hogy albérletbe költözzenek, vagy a budapesti és nagyvárosi bérleti díjakhoz nagyon hasonló hiteltörlesztők kifizetése mellett 20-25 év alatt egy saját lakást vásároljanak. Ez nagyon sok bérlőt eltántorított a bérléstől, és inkább a saját ingatlan megszerzésének az irányába mozdult – tette hozzá.

Az ingatlan.com vezető elemzője „nagy tétben merne fogadni” arra, hogy öt-tíz éven belül magasabb bérleti díjakkal találkozhatunk majd a jelenleginél, azt viszont kérdésesnek tartja, hogy a szeptemberben látványosan beindult lakbércsökkenés mennyire lesz tartós tendencia. Megítélése szerint az Otthon Start program a lakáspiac adásvételi oldalán generált roham egy fejnehéz folyamat, tehát inkább az indulása idején volt intenzív, és nem világos, hogy mennyire fogja „kifogni a szelet” a bérbeadók „vitorlájából”, mert az már most is látható, hogy a bérleti díjak csökkenésével párhuzamosan a kínálat is elkezdett csökkenni, vagyis az olcsóbb albérleteket „felszívja” a kereslet, ami egy teljesen természetes piaci reakció.

Emlékeztetett, ugyanez volt megfigyelhető a koronavírus-járvány idején, amikor néhány hónap alatt 20-30 százalékkal csökkentek az albérletárak, és a kínálat is több éves mélypontra került. Ezt követően körülbelül két-három évet vett igénybe, hogy a kiadó lakások és házak kínálata visszatornázza magát a 2020 előtti szintre – magyarázta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

