ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.13
usd:
336.19
bux:
107571.46
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Businessman putting money coins into a pink piggy bank thinking of buying a new house - saving money for future concept and loan for plan business investment for real estate in the future concept.
Nyitókép: Jantanee Phoolmas/Getty Images

Oeconomus: sajátos a magyarok viszonya az ingatlanhoz, de felzárkózási pályán van a jelzálogpiac

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

2024-ben a GDP-arányos lakáshitel-állomány mindössze 8,2 százalék volt hazánkban. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint az Otthon Start program egyszerre épít a magyar társadalom tulajdonközpontú szemléletére, és nyit teret a nyugat-európai hitelezési gyakorlat fokozatos átvételére.

Az európai országok három csoportba oszthatók a lakhatásban. A posztszocialista és mediterrán országokban a legmagasabb a saját tulajdonban, jelzálog nélkül élő háztartások aránya az uniós átlaghoz képest, valamint itt a legalacsonyabb a GDP-arányos lakáshitel-állomány – mondta az InfoRádióban Zsuráfszky Márton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

Közép-Európa esetében a rendszerváltás utáni privatizáció öröksége a nagy tulajdonosi arány. Az állami bérlakások tömegesen kerültek a lakosság kezébe sokszor jelképes áron, hitel nélkül, így a folyamat nem a bankok, hanem az állam és készpénzes vásárlás révén zajlott. A mediterrán háztartások általában többgenerációs együttműködésre épülnek, és családi finanszírozás dominál a lakásvásárlásoknál. A vegyes modellnél, például Írország, Németország, Ausztria esetében a nagyon erős bérlakásszektor az oka a jelenségnek, hogy elmarad a lakáshitelezés és a saját tulajdon aránya is az EU átlagától – tette hozzá.

Nyugat-Európában és Skandináviában a GDP-arányos lakáshitel-állomány 70, néhol 100 százalék felett van, miközben a saját tulajdon aránya jóval alacsonyabb – mondta Zsuráfszky Márton, aki arról is beszélt, hogy Magyarországon 2024-ben a GDP-arányos lakáshitelállomány mindössze 8,2 százalék volt, miközben a háztartások 79,1 százaléka jelzálog nélkül élt saját lakásban.

A 2008-as válság erős nyomot hagyott a lakosság pszichéjében

– fogalmazott az elemző, aki szerint a begyűrűző pénzügyi válság sokkhatást okozott a magyar lakáspiacon, ezért a lakosság azóta is óvatos, ha van rá mód, inkább önerőből vagy családi segítséggel vásárol.

„Mi azt feltételezzük, hogy az alacsony jelzáloghitelezés nem feltétlen lemaradást, hanem jelentős felzárkózási potenciált is jelez”– mondta Zsuráfszky Márton. A nyugati minta ugyan nagyobb eladósodottságot eredményez, de szélesebb kör számára biztosítja a piacra való belépést, növeli a mobilitást és dinamizálja a lakáspiacot – tette hozzá.

„Magyarországon az ingatlan birtoklása a biztonság szimbóluma, főleg ha tehermentes”

– vélekedik, hozzátéve: az Otthon Start program egyszerre épít a magyar kulturális hagyományokra, a társadalom tulajdonközpontú szemléletére, és nyit teret a nyugat-európai hitelezési gyakorlat fokozatos átvételére.

„Hangsúlyoznám, hogy egy hitelfelvétel nagyon komoly pénzügyi elköteleződés. Egy jelzáloghitel évtizedekre meghatározza a háztartások mozgásterét. Ezért elengedhetetlen a tudatos tervezés, a kockázatfelmérés és az állam részéről a pénzügyi stabilitás biztosítása” – fogalmazott. Ugyanakkor az Otthon Start programba be van építve, hogy az ingatlant el lehet adni, vagyis az esetleges negatív következményeket lehet csökkenteni – tette hozzá Zsuráfszky Márton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Oeconomus: sajátos a magyarok viszonya az ingatlanhoz, de felzárkózási pályán van a jelzálogpiac

ingatlanpiac

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

otthon start program

zsuráfszky márton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos bejelentést tett az MVM, jelentősen átalakul a vállalatcsoport

Fontos bejelentést tett az MVM, jelentősen átalakul a vállalatcsoport

November 1-én MVM ONEnergy Zrt. néven kezdte meg tevékenységét az MVM Csoport villamosenergia- és földgáz-trading és -nagykereskedelmi vállalata - olvasható a cégcsoport közleményében. Az új cég az MVM CEEnergy földgáz-nagykereskedelmi üzletága és az MVM Partner Zrt. villamosenergia-tevékenységének integrációjával jött létre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tiszta vizet öntött a pohárba a volt angol kapitány: elmondta, mit tervez az edzősködéssel

Tiszta vizet öntött a pohárba a volt angol kapitány: elmondta, mit tervez az edzősködéssel

Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

The quake struck near Mazar-e Sharif, one of Afghanistan's largest cities, in the early hours of Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 11:46
Megvan a KAVOSZ új vezetője
2025. november 3. 10:58
Nőttek a jövedelmek, de felemásak az adatok a magyarok anyagi helyzetéről
×
×
×
×