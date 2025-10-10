Rangos nemzetközi díjat nyert Valentínyi Katalin

A PRNEWS People of the Year díj olyan kommunikációs szakembereket ismer el világszerte, akik különböző területeken – többek között márkaépítés, kríziskommunikáció, ESG, Public Affairs, digital PR vagy nonprofit PR területén – nyújtanak példaértékű teljesítményt. 2025-ben a zsűri a közel három évtizedes szakmai múlttal rendelkező Valentínyi Katalinnak is odaítélte a People of the Year díjat a Brand Reputation Mavens kategóriában.

A szakember 2019 óta felel a Budapest Airport vállalati kommunikációjáért, azóta kommunikációs csapatával együtt olyan stratégiai szemléletű, díjnyertes kampányokat valósított meg, amelyek új szintre emelték a repülőtér láthatóságát, reputációját és szakmai hitelességét, itthon és nemzetközi szinten is. Vezetése alatt a BUD kampányai eddig 25 hazai és nemzetközi szakmai díjat nyertek el, köztük az IPRA Golden World Awardot, a PRNews Platinum PR Awardot, a SABRE Awardot, a Stevie Awardot, az Eventiada GWA-t és a European Excellence Awardot. 2024-ben a Budapest Airport a kommunikációs szakma legjobb PR-megbízóit felvonultató APEX TOP10-es lista első helyén végzett.

„Számomra ez az elismerés egy igazi mérföldkő, visszajelzés arról, hogy igenis hinni kell a hosszú távú és következetes építkezésben, a tudásunkban és a kreativitásunkban. Több mint hat éve vágtunk bele a Budapest Airport brandjének építésébe, ezalatt az idő alatt jó néhány out of the box ötlettel álltunk elő, amelyek sorra nyerték a nemzetközi díjakat, a Platinum Awardson idén már harmadjára jutottunk a döntőbe employer branding kampányunkkal. Mindezek azt mutatják, hogy a stratégiai szemléletű márkaépítésnek és a magyar kommunikációs szakemberek munkájának és bátorságának helye van a nemzetközi szakmai térben” – mondta Valentínyi Katalin.

Valentínyi Katalin október 7-én vehette át a PRNEWS People of the Year díjat New Yorkban, a Platinum Awards gálán.