Infostart.hu
2025. október 10. péntek
Nyitókép: 4ig

Együttműködik az űriparban a győri egyetem és a 4iG

Infostart / MTI

Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt., valamint a győri Széchenyi István Egyetem Budapesten - közölte az egyetem.

A tájékoztató szerint a partnerség célja, hogy hosszú távon erősítse a magyar űripari és védelmi szektor szakember-utánpótlását, előmozdítsa a közös kutatás-fejlesztési projekteket, illetve innovációs és képzési programok révén támogassa a hazai és nemzetközi versenyképességet.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. Magyarország első magánkézben lévő nagyvállalata, amely élvonalbeli megoldásokat szállít az űripari és védelmi technológiai stratégiai ágazatokban, a Széchenyi István Egyetem pedig arra törekszik, hogy erősítse kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeit, különösen a műszaki-technológiai területeken.

A két fél céljait együttesen szolgálja az a stratégiai megállapodás, amelyet Sárhegyi István, a cég vezérigazgatója és Filep Bálint, az egyetem elnöke írt alá - közölték.

Az együttműködés keretében a felek közösen hozzák létre a "4iG SDT - Defence Tech Hub" kutatóbázist a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában, amely labor-infrastruktúrával támogatja a dróntechnológia, a kiberbiztonság, az űrtávközlés, az érzékelő- és a digitális döntéstámogató rendszerek területén folyó kutatásokat. A kooperációhoz szorosan kapcsolódik a Győri Innovációs Parkban működő USA Accelerator program is, amely hallgatók, oktatók és sportolók számára biztosít képzési és csereprogramokat, támogatja a hazai és regionális vállalkozások amerikai piacra lépését, és erősíti a kapcsolatot Magyarország és Közép-Florida között - írták.

A megállapodás fontos eleme a nemzetközi láthatóság növelése az egyetem közlése szerint: a felek közösen szerveznek tudományos konferenciákat, bekapcsolódnak nemzetközi kutatási hálózatok munkájába, valamint vendégelőadói és publikációs partnerségeket alakítanak ki, ezzel is segítve Magyarország innovációs ökoszisztémájának beágyazottságát.

A képzés és a szakember-utánpótlás területén szintén széles körű együttműködés valósul meg: a 4iG szakemberei részt vesznek az oktatásban, gyakorlati helyeket biztosítanak, támogatják szakdolgozatok és tudományos diákköri munkák elkészítését, ösztöndíjprogramokat indítanak, valamint életpályamodellt dolgoznak ki fiatal mérnökök számára. A partnerség emellett duális és mikrotanúsítvánnyal záruló képzések, illetve kooperatív doktori programok megvalósítását is magában foglalja - olvasható a tájékoztatóban.

Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

