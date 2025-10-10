Együttműködik az űriparban a győri egyetem és a 4iG

A tájékoztató szerint a partnerség célja, hogy hosszú távon erősítse a magyar űripari és védelmi szektor szakember-utánpótlását, előmozdítsa a közös kutatás-fejlesztési projekteket, illetve innovációs és képzési programok révén támogassa a hazai és nemzetközi versenyképességet.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. Magyarország első magánkézben lévő nagyvállalata, amely élvonalbeli megoldásokat szállít az űripari és védelmi technológiai stratégiai ágazatokban, a Széchenyi István Egyetem pedig arra törekszik, hogy erősítse kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeit, különösen a műszaki-technológiai területeken.

A két fél céljait együttesen szolgálja az a stratégiai megállapodás, amelyet Sárhegyi István, a cég vezérigazgatója és Filep Bálint, az egyetem elnöke írt alá - közölték.

Az együttműködés keretében a felek közösen hozzák létre a "4iG SDT - Defence Tech Hub" kutatóbázist a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában, amely labor-infrastruktúrával támogatja a dróntechnológia, a kiberbiztonság, az űrtávközlés, az érzékelő- és a digitális döntéstámogató rendszerek területén folyó kutatásokat. A kooperációhoz szorosan kapcsolódik a Győri Innovációs Parkban működő USA Accelerator program is, amely hallgatók, oktatók és sportolók számára biztosít képzési és csereprogramokat, támogatja a hazai és regionális vállalkozások amerikai piacra lépését, és erősíti a kapcsolatot Magyarország és Közép-Florida között - írták.

A megállapodás fontos eleme a nemzetközi láthatóság növelése az egyetem közlése szerint: a felek közösen szerveznek tudományos konferenciákat, bekapcsolódnak nemzetközi kutatási hálózatok munkájába, valamint vendégelőadói és publikációs partnerségeket alakítanak ki, ezzel is segítve Magyarország innovációs ökoszisztémájának beágyazottságát.

A képzés és a szakember-utánpótlás területén szintén széles körű együttműködés valósul meg: a 4iG szakemberei részt vesznek az oktatásban, gyakorlati helyeket biztosítanak, támogatják szakdolgozatok és tudományos diákköri munkák elkészítését, ösztöndíjprogramokat indítanak, valamint életpályamodellt dolgoznak ki fiatal mérnökök számára. A partnerség emellett duális és mikrotanúsítvánnyal záruló képzések, illetve kooperatív doktori programok megvalósítását is magában foglalja - olvasható a tájékoztatóban.