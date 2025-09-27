ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Az elemző tanácsot ad, mire érdemes odafigyelni az Otthon Start hitel felvétele előtt

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Ha nincs a hitelfelvevőnek elegendő jövedelme, adóstársakat is bevonhat a hitelfelvételbe, az ingatlanra pedig érdemes banki minősítést és értékbecslést kérni – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban.

Óriási lehetőség az Otthon Start hitel, de a lakásvásárlóknak tudatosan érdemes felkészülniük az igénybevétele előtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban elmondta, mindenképpen meg kell vizsgálni az ingatlant, hogy megfelel-e a feltételeknek.

Kiemelte, szükséges, hogy az ingatlan-nyilvántartásban belterületi ingatlanként legyen bejegyezve a megvásárolni kívánt otthon, illetve azt is, hogy résztulajdont nem lehet szerezni, az ingatlan tulajdonának az egésze a vásárló nevére kell hogy kerüljön.

A belterületi lakásokon kívül a tanyák is a kedvezményezetti körbe tartoznak, ez a vidéki elsőlakás-vásárlóknak lehet „izgalmas”. A vezető elemző hozzátette, fontos a hitel igénylőjének pénzügyi helyzetét vizsgálni. Emlékeztetett:

legfeljebb 50 százalékát teheti ki az összes hitelkötelezettség az igénylő vagy adóstársai jövedelmének.

Ha valaki nem rendelkezik kellő jövedelemmel, lehetőség van például szüleinek bevonására az ingatlanügyletbe. A bankok az adós és az adóstárs(ak) jövedelmét együttesen vizsgálják, nem tesznek különbséget aközött, hogy melyikük rendelkezik több jövedelemmel. Ugyanakkor áttekintik azt is, együttesen van-e egyéb kötelezettségük, például hiteltartozás, hitelkártyakeret, ami csökkentheti a rendelkezésre álló jövedelmi szintet.

Szintén fontos az önerő kérdésköre, a jogszabály minimálisan 10 százalékos arányt ír elő, ugyanakkor az egyes bankok ennél nagyobb önerőt is elvárhatnak. Ez olyan esetben fordulhat például elő, ha az értékbecslés által kihozott összeg kevesebb, mint az ingatlan vételára. Ilyenkor a bank a kettő közti különbözetet önerő formájában elvárhatja. Még mielőtt lefoglalóznánk bármit vevőként, érdemes banki minősítést és értékbecslést kérni az ingatlanra, így elkerülhető egy olyan helyzet, ahol akár több millió forint extra önrészt várna el a bank.

Az elemző kiemelte, a legtöbb banki előminősítés eredménye kötelező jelleggel köti a bankot a hitel nyújtására. Ez azt jelenti, ha a megadott adatokhoz képest nem történt változás az adós státuszában, akkor alapvetően azokkal a feltételekkel a bank hitelezni fogja a hiteligénylőjét. „Nagyon fontos, hogy körültekintéssel adjuk meg az adatokat a banknak az előminősítés során” – tette hozzá Balogh László.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Az elemző tanácsot ad, mire érdemes odafigyelni az Otthon Start hitel felvétele előtt

hitel

balogh lászló

ingatlan.com

otthon start

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada

Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada
A generációk találkozásáról és a köztük lévő párbeszédről szól a Centrál Színház 2025/2026-os évada. Még idén megemlékeznek a teátrum sokat játszott szerzőjéről, Woody Allenről is, akinek közelgő 90. születésnapján az író-rendező legújabb drámájának európai ősbemutatóját tűzik műsorra. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója az InfoRádiónak elmondta azt is, hogy idéntől korlátozott VIP jegyek megvásárlásával a színház fennmaradását és munkáját is támogathatják a nézők.
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Péntek este azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén. Eközben Volodimir Zelenkszij bejelentette, hogy felderítő drónok hatoltak be az ukrán légtérbe az ukrán-magyar határnál. A Honvédelmi Minisztérium ugyan visszautasította az ukrán államfő állítását. de Zelenszkij egy újabb videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drónriasztás Ukrajnában - Magyarországról lépte át a határt az ismeretlen objektum

Drónriasztás Ukrajnában - Magyarországról lépte át a határt az ismeretlen objektum

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Drones seen over Danish military bases in latest air disruption

Drones seen over Danish military bases in latest air disruption

Drones were detected near at Karup airbase, following a series of incidents that disrupted airports this week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 13:19
Orbán Viktor: a mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni
2025. szeptember 27. 11:30
Takács Ernő: az ország gazdasága stabil – ez az üzenete a müncheni EXPO REAL magyar kiállítóinak
×
×
×
×