Az elemző tanácsot ad, mire érdemes odafigyelni az Otthon Start hitel felvétele előtt

Óriási lehetőség az Otthon Start hitel, de a lakásvásárlóknak tudatosan érdemes felkészülniük az igénybevétele előtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban elmondta, mindenképpen meg kell vizsgálni az ingatlant, hogy megfelel-e a feltételeknek.

Kiemelte, szükséges, hogy az ingatlan-nyilvántartásban belterületi ingatlanként legyen bejegyezve a megvásárolni kívánt otthon, illetve azt is, hogy résztulajdont nem lehet szerezni, az ingatlan tulajdonának az egésze a vásárló nevére kell hogy kerüljön.

A belterületi lakásokon kívül a tanyák is a kedvezményezetti körbe tartoznak, ez a vidéki elsőlakás-vásárlóknak lehet „izgalmas”. A vezető elemző hozzátette, fontos a hitel igénylőjének pénzügyi helyzetét vizsgálni. Emlékeztetett:

legfeljebb 50 százalékát teheti ki az összes hitelkötelezettség az igénylő vagy adóstársai jövedelmének.

Ha valaki nem rendelkezik kellő jövedelemmel, lehetőség van például szüleinek bevonására az ingatlanügyletbe. A bankok az adós és az adóstárs(ak) jövedelmét együttesen vizsgálják, nem tesznek különbséget aközött, hogy melyikük rendelkezik több jövedelemmel. Ugyanakkor áttekintik azt is, együttesen van-e egyéb kötelezettségük, például hiteltartozás, hitelkártyakeret, ami csökkentheti a rendelkezésre álló jövedelmi szintet.

Szintén fontos az önerő kérdésköre, a jogszabály minimálisan 10 százalékos arányt ír elő, ugyanakkor az egyes bankok ennél nagyobb önerőt is elvárhatnak. Ez olyan esetben fordulhat például elő, ha az értékbecslés által kihozott összeg kevesebb, mint az ingatlan vételára. Ilyenkor a bank a kettő közti különbözetet önerő formájában elvárhatja. Még mielőtt lefoglalóznánk bármit vevőként, érdemes banki minősítést és értékbecslést kérni az ingatlanra, így elkerülhető egy olyan helyzet, ahol akár több millió forint extra önrészt várna el a bank.

Az elemző kiemelte, a legtöbb banki előminősítés eredménye kötelező jelleggel köti a bankot a hitel nyújtására. Ez azt jelenti, ha a megadott adatokhoz képest nem történt változás az adós státuszában, akkor alapvetően azokkal a feltételekkel a bank hitelezni fogja a hiteligénylőjét. „Nagyon fontos, hogy körültekintéssel adjuk meg az adatokat a banknak az előminősítés során” – tette hozzá Balogh László.