Jackl Vivien a nõi 400 méteres vegyesúszás döntõje után az úszók 127. országos bajnokságán a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában 2025. április 11-én.
Nyitókép: MTI//Derencsényi István

Nevelőedzője Jackl Vivien tavalyi döntéséről: hazudnék, ha azt mondanám, nem viseltek meg a történtek

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Kocsis Mártát derült égből villámcsapásként érte a hír, amikor tavaly év elején a thaiföldi edzőtáborban közölték vele, hogy februártól már nem nála edz a fiatal tehetség. A tatabányai úszóedző az InfoRádióban elmondta: nem érez semmiféle elégtételt az után, hogy Jackl Vivien októberben visszatért hozzá, azt gondolja, kerek egész az ő közös történetük. Arról is beszélt, melyek lesznek idén a legfőbb célok.

Jackl Vivien, az 1500 méteres női gyorsúszás 2024-es Európa-bajnoka tavaly októberben visszatért tatabányai nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához. Hosszú Katinka volt férje és edzője, Shane Tusup a 2025-ös év elején vette át a fiatal tehetség felkészítését a Budapesti Honvédnál, de a közös munka nem tartott sokáig, jobbnak látták a felek, ha elválnak egymástól. Jackl Vivien maradt a fővárosi egyesület versenyzője, de visszaköltözött Tatabányára, ott jár iskolába is. A nevelőedzőjéhez való visszatérés egyelőre jó döntésnek tűnik, ugyanis két arany-, egy ezüst- és két bronzérmet nyert a decemberi, szegedi korosztályos rövid pályás országos bajnokságon.

Kocsis Márta az InfoRádióban elmondta: Jackl Vivien egyre jobb állapotba kerül. Az elmúlt hónapokban végzett közös munka jótékonyan hatott, ugyanis azt tapasztalta, hogy fizikálisan most már nincs nagy lemaradása, de azért megjegyezte, hogy van még mit pótolni az állóképesség terén. Mint fogalmazott, „a lelki dolgok ennél összetettebbek”, de szerinte szépen haladnak az úton afelé, hogy mentálisan is minden rendben legyen a sportolóval. „Nagyon remélem, hogy sikerül neki minden akadályt, zavaró gondolatot leküzdenie, és akkor rendbe jön minden” – tette hozzá az úszóedző.

Mint mondta, nem fejtegette magában, hogy Jackl Vivien csaknem egy éve miért döntött úgy, hogy Shane Tusuppal akarja folytatni a felkészülést. A továbbiakban sem akar foglalkozni ezzel a kérdéssel, szerinte most már nem sok értelme van azt boncolgatni, hogy akkor miért köszönt el tőle a tanítványa. „Annyit talán elmondhatok, nem biztos, hogy ő volt a kezdeményezője annak, hogy menjen el tőlem. Nem is nagyon kérdezgettem őt erről, amikor visszajött. Igazából nem gondolom, hogy nekem mélyrehatóbban kellene foglalkoznom ezzel” – jegyezte meg Kocsis Márta.

Megerősítette, hogy Jackl Vivien maga döntött úgy, hogy eljön Shane Tusuptól, annak pedig nagyon örült, amikor az úszótehetség jelezte neki, hogy újra nála szeretne készülni. Bevallotta, hogy személyesen mélyen érintette, amikor a tanítványa elhagyta.

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem viseltek meg a történtek, mert derült égből villámcsapásként ért a hír”

– emlékezett vissza az elválásra a szakember.

Felidézte, hogy 2025 elején éppen Thaiföldön volt edzőtáborban, amikor videochaten kapott egy üzenetet, hogy Jackl Vivien februártól már nem nála edz. Visszaemlékezve arra az időszakra, úgy véli, hamar sikerült neki az újratervezés. Azonnal elkezdhetett dolgozni egy kisebb csoporttal. Elismerte, maradt benne hiányérzet, hiszen tavaly is rendeztek fontos versenyeket, de azzal, hogy tavaly ősszel visszatért hozzá Jack Vivien, úgy érzi, lezárult ez a történet. „Bármi is lesz a vége ennek, azzal, hogy visszatalált hozzám, úgy érzem, így kerek egész az én életemben a Vivivel való közös munka.

Nekem ez nem jelent semmiféle elégtételt, egyszerűen így kerek egész a mi történetünk”

– magyarázta az úszóedző.

Rátérve az idei célokra, Kocsis Márta kiemelte, hogy 2026 sűrű év lesz, mert felnőtt országos bajnokság, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnokság, rövid pályás világbajnokság és rövid pályás világkupa-sorozat is szerepel a versenynaptárban. Bár sok verseny lesz idén, a szakember nem fogalmazott meg nagyobb elvárásokat. „Nálunk sosem voltak elvárások, mindig csak célok vannak” – mondta Kocsis Márta.

A következő időszakra vonatkozóan azt tartja a legfontosabbnak, hogy Jackl Vivien az áprilisi felnőtt országos bajnokságra kerüljön olyan fizikális, mentális állapotba, amilyenben a 2024-es ob idején volt. Kocsis Márta szerint ha ez sikerül, és tanítványa olyan eredményeket úszik az április ob-n, amelyekkel mindketten elégedettek lesznek, akkor érdemes lesz folytatni a közös munkát, és az számukra egy jó visszajelzés lenne arra, hogy jó úton haladnak.

A Kocsis Mártával készült teljes interjút alább hallgathatják meg.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kocsis Mártát derült égből villámcsapásként érte a hír, amikor tavaly év elején a thaiföldi edzőtáborban közölték vele, hogy februártól már nem nála edz a fiatal tehetség. A tatabányai úszóedző az InfoRádióban elmondta: nem érez semmiféle elégtételt az után, hogy Jackl Vivien októberben visszatért hozzá, azt gondolja, kerek egész az ő közös történetük. Arról is beszélt, melyek lesznek idén a legfőbb célok.
