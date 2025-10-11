ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat
Nyitókép: Getty Images

Számok - Ha eddig tényleg nem lettek volna elég durvák az ingatlanárak, most majd megnézhetjük

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
Az ingatlan.com adatai alapján szeptemberben folytatódott a lakásárak emelkedése: országosan 2,7 százalékkal, Budapesten pedig 2,6 százalékkal nőttek az árak az előző hónaphoz képest az augusztusi 1,2, illetve 1,4 százalékos havi drágulást követően – mondta az InfoRádióban Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője.

Éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban, de közel azonos mértékben nőttek az árak Észak-Magyarországon, 20,8 százalékkal, ami meghaladja Pest vármegyében (15,4 százalék) és a Nyugat-Dunántúli régiókban mért (14,6 százaléka) növekedési ütemet.

Az ingatlan.com összegzése szerint havi összevetésben a legnagyobb növekedést szeptemberben Észak-Magyarországon regisztrálták, 6,3 százalékkal, ami duplája a Pest vármegyei 2,9 százaléknak és magasabb, mint a Nyugat-Dunántúlon mért százalék.

Balogh László az InfoRádióban elmondta: a mostani áremelkedés nem meglepő az Otthon Start programhoz köthető keresletélénküléshez képest.

A kelet-magyarországi régiókban az árak egyre gyorsabban közelítenek a nyugat-magyarországi és Pest vámegyei szintekhez, vagyis záródik a lakáspiaci árolló.

A fővárosban az év elején az állampapírokból kiszálló befektetők növekvő keresletének köszönhetően ugrottak meg az árak, februárban a havi áremelkedés mértéke 4,5 százalékos volt, majd tavasszal stabilizálódott a piac. A szakértő hangsúlyozta: a fővárosi éves lakásár-növekedés elsősorban „az év eleji befektetési boomnak tudható be”, és nem az Otthon Start program miatti keresletnövekedés hajtotta.

Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője meglepetésként értékelte, hogy a 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora 34 év volt, 80 százalékuk pedig 40 év alatti, ami arra utal, hogy az ingatlanpiacot múlt hónapban azok a fiatalok rohamozták meg, akik az elmúlt tíz év lakásdrágulása miatt kiszorultak a vevők közül.

„Az előzetes várakozások alapján a piacon nagyobb befektetői aktivitásra számítottak a hitelprogram elindulásával”

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy a fiatal generáció megjelenése a lakáspiacon várhatóan a bérleti árakban is megmutatkozik majd.

Egy év alatt több mint 20 százalékkal emelkedett a fővárosi átlagos négyzetméterár

Az ingatlan.com az október eleji használt lakóingatlan-árakról is közölt adatokat. Balogh László elmondta: a legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közül a XIII. kerületben szeptemberben a medián ár 26 százalékkal 1,6 millió forintra emelkedett. A VII. kerület közel 1,5 milliós, a VI. kerületi 1,6 milliós mediánár éves szinten 37, illetve 23 százalékos emelkedésnek felel meg. A három kerületben július óta 3,4-6,6 százalékos áremelkedés ment végbe, de a többi fővárosi kerületben is hasonló tendenciák figyelhetők meg.

A szakértő tájékoztatása szerint a legolcsóbb kerületek közé a XXIII. és a XVII. kerület tartozik, itt 833 ezer, illetve 945 ezer forintos az átlagos négyzetméterárszint. A legdrágábbak közé pedig az V., az I. és a XII. kerület tartozik, ahol 2 millió, illetve 1,8 és 1,7 milliós átlagos négyzetméterárakkal számolhatnak a vásárlók. A fővárosi átlagos négyzetméterár több mint 20 százalékkal haladja meg a tavaly októberi szintet, és jelenleg már 1 millió 360 ezer forint.

A fővároson kívüli piacon a legjelentősebb kínálattal rendelkező városok közül Debrecenben október elején 987 ezer forint a négyzetméterárak középértéke, ami éves szinten 19 százalékos növekedést jelent. Szegeden a medián ár 937 ezer forint (+23 százalék), Pécsen 818 ezer forint (+24 százalék), Kecskeméten 765 ezer forint (+19,7 százalék), míg Salgótarjánban 287 ezer forint volt (+1,4 százalék).

ingatlan

ingatlanár

négyzetméterár

otthon start

