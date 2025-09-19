ARÉNA
Construction of new and modern modular house. Walls made from composite wooden sip panels with styrofoam insulation inside. Building new frame of energy efficient home concept.
Nyitókép: Bilanol/Getty Images

Most minden 12. magyar "otthon startos" lehet - felmérés

Infostart / MTI

A felnőtt korú népesség 8,2 százaléka tervez részt venni az Otthon Start programban a következő fél évben, idén szeptember és jövő február között - derül ki a GKI szeptember elején végzett reprezentatív felméréséből.

Ezen belül 3,7 százalék részvétele nagyon valószínű, míg további 4,4 százalék kisebb valószínűséggel tervezi ugyanezt. A fennmaradó 91,8 százalék nem kíván élni a hitellel, vagy semleges a kérdésben.

Ha csak a "nagyon valószínű" választ adókról feltételezik, hogy valóban fel fogják venni a hitelt, akkor 152 ezer körül alakulhat a programban részt vevő háztartások száma a következő fél évben - közölte a GKI. Összehasonlításképpen jelezték: tavaly összesen 127 ezer lakástranzakció történt.

A fővárosban élők nagyobb arányban tervezik felvenni a hitelt (12 százalék), mint az ország többi részén lakók (6-8 százalék). Élesek a különbségek a foglalkoztatási kört tekintve is: legnagyobb arányban (19 százalék) a vállalkozók terveznek élni a támogatással, de magas (15 százalék) a közép- és felsővezetők aránya is. Az irodai, szellemi munkakörben dolgozó beosztottak 14 százaléka, a fizikai dolgozók 6 százaléka tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.

A program nagyon népszerű a fiatalabb generációk körében, de tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is. A 18-29 évesek 5 százaléka a "nagyon valószínű", míg további 10 százaléka a "kissé valószínű" lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy, 30 százalék a korosztályban a bizonytalanok aránya. Ez mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat, sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, de most már "nézelődőként" jelen vannak a piacon.

A 30-39 évesek csaknem ugyanolyan arányban (14 százalék) terveznek élni a támogatással, mint a fiatalabbak. A 40-59 éveseknél alacsonyabb a pozitív választ adók aránya (6-8 százalék). A 60 év fölöttiek - részben hitelbírálati nehézségek miatt - elenyésző arányban terveznek részt venni a programban.

Az Otthon Start program iránti érdeklődés széles társadalmi rétegeket mozgat meg, különösen a fiatalabb korosztályokat, a fővárosban élőket, valamint a vállalkozói és vezetői köröket. A bizonytalan fiatalok tömeges belépése új keresleti hullámot indíthat, ami nemcsak az ingatlanárakra, hanem a program költségvetési vonzataira is komoly hatással lehet - összegezte a GKI.

