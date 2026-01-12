ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 12. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Drónos szolgáltatást indít a légitársaság

Infostart / MTI

A japán ANA légitársaság tulajdonosa, a Holdings Inc. automatizált drónos szállítási szolgáltatásokat vezet be, elsősorban a szigetország távoli szigeteinek ellátásra 2029 márciusáig – közölte a japán légitársaság pénteken.

A cég közleménye rámutat, hogy egyre több japán logisztikai vállalat fordul a dróntechnológia alkalmazásához az ágazatban tapasztalható munkaerőhiány miatt.

A 2022 végén hatályba lépett módosított törvény értelmében a kormány engedélyezte a távirányítású drónok repülését a lakott területek felett, a látótávolságon túl is. Korábban a drónok felügyelet nélküli repülése csak lakatlan területek, például hegyek, folyók és mezőgazdasági területek felett volt engedélyezett.

Az intézkedésnek köszönhetően különösen a ritkán lakott, távoli területek profitálhatnak a dróntechnológia terjedéséből a szállítási szolgáltatások javulásának köszönhetően.

Az ANA Holdings az amerikai Skyways Air Transportation Inc. által kifejlesztett, 3 méter hosszú és 7 méter szárnyfesztávolságú drónokat tervezi használni szállítási szolgáltatásaihoz.

A távirányítással működtetett és felügyelt drónok körülbelül 50 kilogramm rakományt tudnak szállítani, maximális hatótávuk pedig körülbelül 1600 kilométer.

(Nyitóképünk illusztráció.)

