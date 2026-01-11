ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Konzervatív lázadás - Mráz Ágoston értelmezte a Fidesz-kongresszuson történteket

Infostart

A tapasztalat és a fiatalítás egyszerre van jelen a kormánypártban, ennek az egyensúlyára törekszik a Fidesz - mondta a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról, hogy a Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson.

Mráz Ágoston Sámuel kifejtette: a társadalom változik és a Fidesznek, amely büszkén vallja magáról, hogy egy igazi néppárt a társadalom közepéből, a társadalom változásával együtt kell változnia. Ez a változás ugyanakkor nem egy totális sorcsere, "a 41 képviselő nagyjából 40 százaléka az egyéni választókerületeknek", 65 képviselő régi harcosként megmaradt - jegyezte meg.

Az igazgató az új képviselőjelöltek kiválasztásáról azt mondta, helyben nem ismeretlenek, országos ismertségükre most adódik esély. "Kipróbált emberekről van szó, akik a helyi politikában polgármesterként, alpolgármesterként, főispánként már bizonyítottak, a helyi kapcsolatrendszerük, ismertségük, munkájuk eredménye látható" - mutatott rá.

Úgy vélte, erre lehet építeni egy egyéni választókerületi karriert, hiszen egyéni választókerületi jelöltet nem Budapestről küldenek oda, mint ahogy ezt számos baloldali párt tette a múltban, a jelöltnek helyben beágyazott személynek kell lennie, aki képes több száz ember mozgósítására a kampányában, és tudja, milyen problémák foglalkoztatják a helyben élőket.

Attól, hogy a Fidesz egészen biztosan egy húzó márkanév, és Orbán Viktor meghatározó személyisége a választói döntésnek, helyben még "el kell végezni a melót" - tette hozzá.

Az igazgató a digitalizáció és a politika összefüggésében felhívta a figyelmet arra, hogy ma már nem tud sikeres politikus lenni az, aki nem érti a digitalizáció lényegét, de aki csak a digitális térben van jelen, nem tudja megszólítani a választóknak azon széles táborát, ahol vannak "digitális nomádok".

Mráz Ágoston Sámuel a Fidesz szombaton tartott 31. kongresszusáról azt mondta: egy különösen nagy seregszemlét lehetett látni, amelynek az volt az üzenete, hogy "a Fidesz igazából az úttörője volt egy új nemzetközi mozgalomnak, egy konzervatív lázadásnak", és ezt a küzdelmet Orbán Viktor immár 16 éve vezeti, "szép lassan" sokan csatlakoztak hozzá.

Budapest, 2026. január 10. Résztvevõk a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Budapest, 2026. január 10. Résztvevõk a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A Fidesz logó alá írt A biztos választás jelszó a magabiztosságot, a megbízhatóságot, a kísérletezésmentes, nyugodt erőt képviselte, a fiatalítás ugyanakkor egy új dinamikát is adott - hangsúlyozta, hozzátéve: látszik, a kormányerő erre az egyensúlyra törekszik, hogy egyszerre egy biztos pont legyen a változó, veszélyes világban, és "mellette mégis egy dinamika is legyen ebben".

Mráz Ágoston Sámuel szólt arról is, hogy a miniszterelnök beszéde alapján az volt a benyomása, a témák tekintetében nagy újdonságokra nem kell számítani a kampányban, a beszédnek a háború, a migráció, a genderkérdés üzenetének aktualizálása volt a lényege.

"Ez ma Magyarországon a háborúból való kimaradás.

Erre nagyon erős társadalmi igény van, de hogy erre adnak-e felhatalmazást majd a választópolgárok, ezt valószínűleg áprilisban tudjuk meg" - mondta.

Közvéleménykutatás

Mráz Ágoston Sámuel arról, hogy a baloldali közvéleménykutató intézetek folyamatosan ellenzéki győzelmet prognosztizálnak, ezzel szemben a Századvég, vagy a Nézőpont homlokegyenest ellenkező következtetésre jut, azt mondta, ő a Nézőpont Intézetet vezeti és "mi vagyunk a való világ".

A valóság az, hogy ma egy picivel vezeti ezt a pártversenyt a Fidesz, nálunk ez éppen 7 százalék volt a legutóbb publikált közvélemény-kutatással - közölte.

Felhívta a figyelmet, hogy ez a "legvalószínűbb listás eredmény", ugyanakkor a "baloldali kollégák abba menekülnek bele, hogy nem az összes választónak a véleményére alapozva tesznek állításokat, hanem az úgynevezett biztos pártválasztók" alapján, ami nagyjából 70 százaléka az összes választónak, és "ezzel lényegében azt mondják, hogy nem mondanak semmit, mert a 100 százalék fogja eldönteni azt, hogy pontosan ki nyeri meg ezt a választást"

"Az utóbbi időben lehet látni olyan félmondatokat és menekülő kommunikációs formulákat, ami arra utal, hogy ők is elkezdték az eredményeiket a valósághoz közelíteni" - jegyezte meg az igazgató.

Kezdőlap    Belföld    Konzervatív lázadás - Mráz Ágoston értelmezte a Fidesz-kongresszuson történteket

mráz ágoston sámuel

magyar péter

fidesz-kongresszus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nagyobb veszélyben Magyarország különleges értékei

Egyre nagyobb veszélyben Magyarország különleges értékei
A szikes tavak területe mindössze 230 ezer hektár egész Európában, ebből Magyarországon 206 ezer található. Folyamatosan kiszáradnak, így veszélybe kerülnek a földön fészkelő madarak, mint például a nagy goda, a piroslábú cankó, a bíbic. Ezeknek a megmentéséről szól a projekt. Az InfoRádió Tokody Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fajmegőrzési osztályának munkatársát, a projekt vezetőjét kérdezte.
Konzervatív lázadás - Mráz Ágoston értelmezte a Fidesz-kongresszuson történteket

Konzervatív lázadás - Mráz Ágoston értelmezte a Fidesz-kongresszuson történteket

A tapasztalat és a fiatalítás egyszerre van jelen a kormánypártban, ennek az egyensúlyára törekszik a Fidesz - mondta a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról, hogy a Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson.
 

Politikai botrány a havas váci utcán, riporter kérdezte a tiszás jelöltet, aki kiakadt

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Világgazdasági fordulat: miért nem működik Európa? Csaba László, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, kik ittak többet a Covid alatt

Kiderült, kik ittak többet a Covid alatt

Hogyan és miért változott a magyarok alkoholfogyasztása a Covid-19 járvány idején, és mit árul el mindez arról, hogyan reagálunk kollektív stresszhelyzetekre? Most megjelent kutatásunk egy országosan reprezentatív, 2021 júniusában készült felmérés adatai alapján vizsgálja azt meg, miként befolyásolják az alapvető emberi értékek az alkoholt, mint megküzdési stratégiát. A tanulmány messze túlmutat a pandémián: azt mutatja meg, hogy a közpolitikák akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha figyelembe veszik az emberek mélyen gyökerező motivációit és értékrendszerét, nem csupán a demográfiai vagy gazdasági tényezőket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt

Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt

Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Medics at two hospitals tell the BBC more than 100 bodies have been brought in over a two day period.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 11. 15:00
Egyre nagyobb veszélyben Magyarország különleges értékei
2026. január 11. 13:50
Elhunyt a szeretett lelkipásztor
×
×
×
×