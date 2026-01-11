Konzervatív lázadás - Mráz Ágoston értelmezte a Fidesz-kongresszuson történteket

Mráz Ágoston Sámuel kifejtette: a társadalom változik és a Fidesznek, amely büszkén vallja magáról, hogy egy igazi néppárt a társadalom közepéből, a társadalom változásával együtt kell változnia. Ez a változás ugyanakkor nem egy totális sorcsere, "a 41 képviselő nagyjából 40 százaléka az egyéni választókerületeknek", 65 képviselő régi harcosként megmaradt - jegyezte meg.

Az igazgató az új képviselőjelöltek kiválasztásáról azt mondta, helyben nem ismeretlenek, országos ismertségükre most adódik esély. "Kipróbált emberekről van szó, akik a helyi politikában polgármesterként, alpolgármesterként, főispánként már bizonyítottak, a helyi kapcsolatrendszerük, ismertségük, munkájuk eredménye látható" - mutatott rá.

Úgy vélte, erre lehet építeni egy egyéni választókerületi karriert, hiszen egyéni választókerületi jelöltet nem Budapestről küldenek oda, mint ahogy ezt számos baloldali párt tette a múltban, a jelöltnek helyben beágyazott személynek kell lennie, aki képes több száz ember mozgósítására a kampányában, és tudja, milyen problémák foglalkoztatják a helyben élőket.

Magyar Péter véleménye Tegnap egy pánikbeszédet hallottunk és kiderült, hogy a Fidesz annyira biztos választás most, mint amennyire az MSZMP volt 1990-ben.



Orbán Viktor egy szétesett, a hatalma elvesztésétől rettegő, pánikoló vezető benyomását keltette. Olyan vezetőét, aki eredményeket nem tud felmutatni, ezért kizárólag képzelt ellenségekkel hadakozik.



A miniszterelnök a magyar emberek valódi problémáival egyáltalán nem foglalkozott, de Brüsszelt 27-szer, a háborút 19-szer, a migránsokat 11-szer, a gendert 6-szor említette - írta közleményében a Tisza Párt elnöke.

Attól, hogy a Fidesz egészen biztosan egy húzó márkanév, és Orbán Viktor meghatározó személyisége a választói döntésnek, helyben még "el kell végezni a melót" - tette hozzá.

Az igazgató a digitalizáció és a politika összefüggésében felhívta a figyelmet arra, hogy ma már nem tud sikeres politikus lenni az, aki nem érti a digitalizáció lényegét, de aki csak a digitális térben van jelen, nem tudja megszólítani a választóknak azon széles táborát, ahol vannak "digitális nomádok".

Mráz Ágoston Sámuel a Fidesz szombaton tartott 31. kongresszusáról azt mondta: egy különösen nagy seregszemlét lehetett látni, amelynek az volt az üzenete, hogy "a Fidesz igazából az úttörője volt egy új nemzetközi mozgalomnak, egy konzervatív lázadásnak", és ezt a küzdelmet Orbán Viktor immár 16 éve vezeti, "szép lassan" sokan csatlakoztak hozzá.

Budapest, 2026. január 10. Résztvevõk a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A Fidesz logó alá írt A biztos választás jelszó a magabiztosságot, a megbízhatóságot, a kísérletezésmentes, nyugodt erőt képviselte, a fiatalítás ugyanakkor egy új dinamikát is adott - hangsúlyozta, hozzátéve: látszik, a kormányerő erre az egyensúlyra törekszik, hogy egyszerre egy biztos pont legyen a változó, veszélyes világban, és "mellette mégis egy dinamika is legyen ebben".

Mráz Ágoston Sámuel szólt arról is, hogy a miniszterelnök beszéde alapján az volt a benyomása, a témák tekintetében nagy újdonságokra nem kell számítani a kampányban, a beszédnek a háború, a migráció, a genderkérdés üzenetének aktualizálása volt a lényege.

"Ez ma Magyarországon a háborúból való kimaradás.

Erre nagyon erős társadalmi igény van, de hogy erre adnak-e felhatalmazást majd a választópolgárok, ezt valószínűleg áprilisban tudjuk meg" - mondta.

Közvéleménykutatás

Mráz Ágoston Sámuel arról, hogy a baloldali közvéleménykutató intézetek folyamatosan ellenzéki győzelmet prognosztizálnak, ezzel szemben a Századvég, vagy a Nézőpont homlokegyenest ellenkező következtetésre jut, azt mondta, ő a Nézőpont Intézetet vezeti és "mi vagyunk a való világ".

A valóság az, hogy ma egy picivel vezeti ezt a pártversenyt a Fidesz, nálunk ez éppen 7 százalék volt a legutóbb publikált közvélemény-kutatással - közölte.

Felhívta a figyelmet, hogy ez a "legvalószínűbb listás eredmény", ugyanakkor a "baloldali kollégák abba menekülnek bele, hogy nem az összes választónak a véleményére alapozva tesznek állításokat, hanem az úgynevezett biztos pártválasztók" alapján, ami nagyjából 70 százaléka az összes választónak, és "ezzel lényegében azt mondják, hogy nem mondanak semmit, mert a 100 százalék fogja eldönteni azt, hogy pontosan ki nyeri meg ezt a választást"

"Az utóbbi időben lehet látni olyan félmondatokat és menekülő kommunikációs formulákat, ami arra utal, hogy ők is elkezdték az eredményeiket a valósághoz közelíteni" - jegyezte meg az igazgató.