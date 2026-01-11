ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
temető gyász angyal szobor
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a szeretett lelkipásztor

Infostart

Egy sümegi közösségi oldalon tudatták, hogy életének 77., papságának 54. évében elhunyt Bakos Ferenc Frigyes tiszteletbeli kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott plébános.

Bakos Frigyes 1948. február 8-án született Káptalanfán. Pappá szentelésére 1971. június 17-én került sor Győrben. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata során számos településen végzett áldozatos lelkipásztori munkát.

Káplánként Sümegcsehiben (1971–1973), majd a kaposvári Jézus Szíve plébánián (1973–1978) szolgált.

Plébánosi szolgálatát Zselickislakon kezdte (1978–1990), majd több mint három évtizeden át Ajka hitéletének meghatározó alakja volt. Vezette az ajkai Jézus Szíve plébániát, ellátta Ajkarendek és Kislőd lelki gondozását is.

Kiemelt feladatokat vállalt a közéletben és az intézményi hitéletben: 2012-től a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola lelkiigazgatója, 2019-től pedig az ajkai Magyar Imre Kórház kórházlelkésze volt.

Egyházi elismerései

1985-ben címzetes esperesi, 2007-ben kerületi esperesi címmel ismerték el, 2018-ban pedig tiszteletbeli kanonoki kinevezést kapott.

Bakos Frigyes atya 2024-ben vonult nyugállományba, mint plébániai kormányzó. Tisztelői, hívei és paptársai imádsággal és kegyelettel őrzik emlékét. Nyugodjék békében!

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt a szeretett lelkipásztor

egyház

gyász

ajka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nevelőedzője Jackl Vivien tavalyi döntéséről: hazudnék, ha azt mondanám, nem viseltek meg a történtek

Nevelőedzője Jackl Vivien tavalyi döntéséről: hazudnék, ha azt mondanám, nem viseltek meg a történtek
Kocsis Mártát derült égből villámcsapásként érte a hír, amikor tavaly év elején a thaiföldi edzőtáborban közölték vele, hogy februártól már nem nála edz a fiatal tehetség. A tatabányai úszóedző az InfoRádióban elmondta: nem érez semmiféle elégtételt az után, hogy Jackl Vivien októberben visszatért hozzá, azt gondolja, kerek egész az ő közös történetük. Arról is beszélt, melyek lesznek idén a legfőbb célok.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Világgazdasági fordulat: miért nem működik Európa? Csaba László, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Megjött a veszélyjelzés, súlyos hótorlaszok alakulhatnak ki – Híreink a hóhelyzetről vasárnap

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém, Fejér és Pest vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap reggel. Veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A hétvégén hideg északnyugati légáramlás érkezik hazánkba, amely jelentősen rontja a hőérzetet, de jövő keddtől fordulat jöhet az időjárásban, elindul a melegedés, a magas hegyekben akár 15-20 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet. Percről percre követjük az eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megnevezte 4 kedvenc csapattársát a múltból a svéd focilegenda: Ronaldo és Messi sincs a listán

Megnevezte 4 kedvenc csapattársát a múltból a svéd focilegenda: Ronaldo és Messi sincs a listán

A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I never saw young women on Epstein visits, Mandelson tells BBC

I never saw young women on Epstein visits, Mandelson tells BBC

In his first interview since being sacked as the UK's US ambassador, Lord Mandelson also says he does not believe Donald Trump will take Greenland by force.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 11. 13:00
Mínusz 20 foknál is hidegebb volt hajnalban, mindenkit érintő kérést tettek közzé
2026. január 11. 12:12
Elhunyt Kukucska Róbert, egy vármegye gyászolja
×
×
×
×