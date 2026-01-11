Elhunyt a szeretett lelkipásztor

Bakos Frigyes 1948. február 8-án született Káptalanfán. Pappá szentelésére 1971. június 17-én került sor Győrben. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata során számos településen végzett áldozatos lelkipásztori munkát.

Káplánként Sümegcsehiben (1971–1973), majd a kaposvári Jézus Szíve plébánián (1973–1978) szolgált.

Plébánosi szolgálatát Zselickislakon kezdte (1978–1990), majd több mint három évtizeden át Ajka hitéletének meghatározó alakja volt. Vezette az ajkai Jézus Szíve plébániát, ellátta Ajkarendek és Kislőd lelki gondozását is.

Kiemelt feladatokat vállalt a közéletben és az intézményi hitéletben: 2012-től a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola lelkiigazgatója, 2019-től pedig az ajkai Magyar Imre Kórház kórházlelkésze volt.

Egyházi elismerései

1985-ben címzetes esperesi, 2007-ben kerületi esperesi címmel ismerték el, 2018-ban pedig tiszteletbeli kanonoki kinevezést kapott.

Bakos Frigyes atya 2024-ben vonult nyugállományba, mint plébániai kormányzó. Tisztelői, hívei és paptársai imádsággal és kegyelettel őrzik emlékét. Nyugodjék békében!