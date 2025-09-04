ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.14
usd:
337.92
bux:
104203.8
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Shield Icon Cyber Security, Digital Data Network Protection, Future Technology Digital Data Network Connection, Backup and Storage Big Data Abstract Background Concept.
Nyitókép: KanawatTH/Getty Images

Továbbra is mehetnek személyes adataink az USA-ba

Infostart

Elutasította az uniós Törvényszék a francia parlamenti képviselő keresetét.

Egy francia parlamenti képviselő, Philippe Latombe keresetet nyújtott be az európai uniós Törvényszéknek, hogy az semmisítse meg a Transzatlanti Adatvédelmi Keretegyezményt. Szerdai ítéletében a Törvényszék ezt a keresetet elutasította – jelentette a Portfolio.

Korábban már egy osztrák aktivista, Maximilian Schrems is megtámadta a megállapodást. Akkor az ír leányvállalatán keresztül adatokat továbbító Facebook vonatkozásában került az ügy a jogi érdekérvényesítő rendszerbe, az Európai Bíróság elé. A Bíróság ekkor megsemmisítette az egyezményhez kulcsfontosságú megfelelőségi határozatot, az új megállapodásra három évet kellett várni.

A keretegyezmény annak képezi alapját, hogy az amerikai cégek is kezelhessék az európai uniós állampolgárok adatait.

Garantálja, hogy a tengerentúlon is ugyanolyan védelemben részesüljenek ezek az adatok, mint az EU-ban. Amennyiben ez az egyezmény nem létezne, minden egyes továbbításkor elemezni lenne szükséges az adatok védelmét, így gyakorlatilag ellehetetlenülne azok átadása.

A jelenlegi perben Latombe a keretrendszerrel szemben a jogorvoslat céljára létrehozott speciális bíróság függetlenségével, és a tömeges adatgyűjtés előzetes bírói engedélyezésével szemben fejezte ki aggályait. A Törvényszék mindkét érvet megalapozatlannak tartotta. Az ítélet még nem jogerős, van lehetőség fellebbezésre.

Kezdőlap    Gazdaság    Továbbra is mehetnek személyes adataink az USA-ba

európai unió

adatvédelem

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
 

Ingatlan.com: főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus lépést követelnek a bajba jutott ázsiai vállalatok

Drasztikus lépést követelnek a bajba jutott ázsiai vállalatok

Az USA-ba exportáló indiai vállalatok súlyos piacvesztésről számolnak be a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 50 százalékos vámok miatt, ezért azt kérik a jegybanktól, hogy a jelenleginél magasabb, technikai árfolyamon válthassák át dollárbevételüket - számolt be róla a Bloomberg. Az intézkedés javítaná a vállalatok ár-versenyképességét és limitálná a vámok által okozott károkat. Eközben a kormány sem tétlenkedik, adócsökkentéssel igyekszik enyhíteni a károkat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Funicular crash that killed 16 is 'one of biggest tragedies' in recent history, Portugal's PM says

Funicular crash that killed 16 is 'one of biggest tragedies' in recent history, Portugal's PM says

Lisbon's mayor says the Portuguese capital "needs answers", as police work to identify the victims of the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 13:43
Ingatlan.com: főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start
2025. szeptember 4. 13:31
Szécsényi Gábor: bármerre indulnak a nagy német autógyártók, falakba ütköznek
×
×
×
×