Továbbra is mehetnek személyes adataink az USA-ba

Egy francia parlamenti képviselő, Philippe Latombe keresetet nyújtott be az európai uniós Törvényszéknek, hogy az semmisítse meg a Transzatlanti Adatvédelmi Keretegyezményt. Szerdai ítéletében a Törvényszék ezt a keresetet elutasította – jelentette a Portfolio.

Korábban már egy osztrák aktivista, Maximilian Schrems is megtámadta a megállapodást. Akkor az ír leányvállalatán keresztül adatokat továbbító Facebook vonatkozásában került az ügy a jogi érdekérvényesítő rendszerbe, az Európai Bíróság elé. A Bíróság ekkor megsemmisítette az egyezményhez kulcsfontosságú megfelelőségi határozatot, az új megállapodásra három évet kellett várni.

A keretegyezmény annak képezi alapját, hogy az amerikai cégek is kezelhessék az európai uniós állampolgárok adatait.

Garantálja, hogy a tengerentúlon is ugyanolyan védelemben részesüljenek ezek az adatok, mint az EU-ban. Amennyiben ez az egyezmény nem létezne, minden egyes továbbításkor elemezni lenne szükséges az adatok védelmét, így gyakorlatilag ellehetetlenülne azok átadása.

A jelenlegi perben Latombe a keretrendszerrel szemben a jogorvoslat céljára létrehozott speciális bíróság függetlenségével, és a tömeges adatgyűjtés előzetes bírói engedélyezésével szemben fejezte ki aggályait. A Törvényszék mindkét érvet megalapozatlannak tartotta. Az ítélet még nem jogerős, van lehetőség fellebbezésre.