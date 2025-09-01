KSH: egyre drágábban termel a magyar ipar

Júniusban az ipari termelői árak átlagosan 5,1 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 3,3, az exportértékesítésé 6,0 százalékkal felülmúlták az előző év júniusi értékeit.

Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni éves szintű gyengülése, valamint az előállítási költségek növekedése okozta - jegyezte meg előző jelentésében a KSH.

Az előző hónaphoz, májushoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,6 százalékkal emelkedtek,

az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,1 százalékkal mérséklődtek júniusban.

A 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban az átlaggal megegyező 3,3, a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban 2,7 százalékkal emelkedtek az árak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 7,0 százalékkal nőttek.